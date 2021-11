DJI Mavic 3 oficiálně odhalen: Delší doba letu, 5,1K video při 50fps i vyšší maximální rychlost

Společnost DJI představila dnes časně ráno svůj nový vlajkový dron ve formě modelu Mavic 3, kterým by ráda navázala na úspěchy Mavicu 2 a oblibu jeho “odlehčené” verze Air 2S. Co tedy novinka, kterou DJI označuje jako jeho doposud nejkompexnějšího drona, dostala do vínku, aby pomyslné laťky dokázala překonat?

Stejně jako v případě Mavicu 2, je i Mavic 3 vybaven čtveřicí skládacích ramen pro snadnější transport či teleobjektivem se 28x hybridním zoomem a 24mm objektivem Hasselblad se 4/3 čipem. Tento objektiv dokáže fotit 20MPx či natáčet 5,1K videa při 50 fps či 4K videa při 120 fps v režimu slo-mo. Díky vylepšenému senzoru pak mají být dle DJI fotky i videa zasažena daleko menším množstvím šumu a to i při jejich snímání za horších světelných podmínek. Vděčí za to mimo jiné i své nastavitelné cloně, kterou lze regulovat od f/2,8 až po f/11. Co se pak týče sekundárního 162mm teleobjektivu, ten nabízí světelnost f/4,4 a i zde hovoří DJI o snímcích a videích s minimem šumu.

Dronu nechybí všesměrové senzory okolních překážek s dosahem 200 metrů, díky kterým je eliminováno riziko nárazu (do) okolních objektů na minimum a to i v komplikovaných prostředí. Senzory totiž mají být extrémně citlivé a tedy i přesné. Vylepšení se dočkala rovněž funkce ActiveTrack pro lepší sledování pro sledování uživatele dronem či určování polohy dronu jím samým díky přijmu signálů ze satelitů GPS, GLONASS a BeiDou. Nechybí ani systém AirSense pro varování pilotů dronu před blížícími se letadly a vrtulníky, potažmo před místy s jinými riziky letu. Tento systém by měl být nicméně na stejné úrovni jako u předešlých generací dronů.

Zlepšila se i doba letu dronu při ideálních podmínkách. Ta je nově až 46 minut s tím, že jí DJI dosáhlo jak přepracování baterie, tak i nasazením úspornějšího motorku, lepších vrtulek a změny designu těla, který zajišťuje o zhruba 35 % nižší odpor vzduchu při letu oproti předešlému modelu. Nižší odpor pak hraje do karet i maximální rychlosti, která taktéž narostla, byť výrobce neuvádí, na nebo alespoň o kolik. Mezi další upgrady Mavicu 3 pak patří vylepšený systém Return to Home pro automatický návrat dronu na místo, odkud byl vyslán či stabilnější přenosový systém pro čistší přenos videa z dronu do “řídící jednotky” na náročnějších místech.

K Mavicu 3 si připravilo DJI i pár nových doplňku, přičemž mezi ty nejzajímavější patří upgradovaný ovladač s delším dosahem, 65W rychlonabíječka, přídavný širokoúhlý objektiv se zorným polem 108 stupňů či nová univerzální brašna. Zajímavých doplňků je tedy opravdu dost.

Cena DJI Mavic 3

Co se týče ceny, standardní verze Mavicu 3 začíná v USA na 2199 dolarech (zhruba 48 380 Kč bez daně a dalších poplatků) a Fly More Combo obsahující kromě dronu extra příslušenství a baterie je naceněno na 2999 dolarů (tedy asi 66 000 Kč bez daně a dalších poplatků). Pro profesionální uživatele je tu pak upravená verze Mavicu 3 ve formě Cine modelu, který je opatřen ještě 1TB SSD integrovaným úložištěm a nahráváním ve formátu Apple ProRes 422 HQ a v setu s dalším příslušenstvím jej lze zakoupit za 4999 dolarů (tedy zhruba 110 000 Kč). České ceny nebyly v době psaní tohoto článku známé, start prodejů nicméně startuje (alespoň v zahraničí) už dnes.

