Čistý zvuk, pohodlí pro vaše uši a super design – herní sluchátka LiveBass2

Komerční sdělení: Pokud jste fanouškem her, určitě si dáváte záležet na dobrém vybavení, díky kterému si dokonale vychutnáte hodiny u počítače nebo konzole. Výběr sluchátek nelze podceňovat, potřebujete totiž co nejpohodlnější a přitom výkonné zařízení pro maximální zážitek.

Orava po bezdrátových Bluetooth sluchátkách přichází potěšit i herní nadšence, tentokrát s klasickými kabelovými sluchátky, které jsou však špičkovou třídou mezi herními sluchátky. LiveBass2 jsou dostupné ve dvou atraktivních barvách a v oblíbeném uzavřeném designu s dynamickými reproduktory, který zaručí čistý a exteriérem nerušený zvuk. Jsou ideální na hraní v místnosti s jinými lidmi, kteří se vzájemně nebudou rušit. Rozhodně je oceníte i v případě, že milujete noční sledování filmů, když všichni spí, protože přehrávaný zvuk vůbec nepronikne mimo sluchátek, zatímco vy si ho užijete v nejvyšší kvalitě.

Co se týče technických parametrů, sluchátka LiveBass2 mají pro herní sluchátka standardní frekvenční rozsah 20 Hz – 20 kHz a impedanci 32 ohmů. Připojují se pomocí USB kabelu a 3,5 mm jacku do počítače, ale i do herních konzolí Xbox, PS, na mobil nebo tablet. Hrát, nebo jen poslouchat hudbu můžete z kteréhokoliv oblíbeného zařízení. Součástí sluchátek je i mikrofon, který se dá sklopit podél hlavového mostu, pokud mikrofon nepotřebujete, můžete jej zcela vypnout. Sluchátka si pomocí nastavitelného hlavového mostu nastavíte přesně na svou velikost.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Orava LiveBass2 jsou navíc mimořádně ergonomické a pohodlné, s jemnými pěnovými výztuhami chrání uši před otlačením. Při dlouhé hře tak nebudete omezováni bolestí uší a následně celé hlavy, případně jiným nepohodlím. V recenzích sluchátek právě tento parametr se ukazuje pro hráče jako jeden z nejdůležitějších, vždyť hru si chceme užívat, ne se trápit. Kvalitní a jemné materiály přizpůsobené přesně na míru a jednoduše ovladatelné prvky jsou proto ve světě počítačových her absolutní prioritou. Herní sluchátka Orava LiveBass2, to je prostě slovenská kvalita, funkčnost a moderní vzhled v jednom.

