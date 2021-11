Applu se v Evropě nebývale daří, zásluhu na tom mají především iPhony 13

Apple zažívá v Evropě zlaté časy. Vyplývá to alespoň z dat analytické společnosti Counterpoint Research, podle kterých jsou tu iPhony 13 (Pro) naprostým hitem, který pomáhá Applu opět bojovat o pozici druhého největšího evropského prodejce smarphonů.

Applu se v Evropě v minulosti dlouhá léta dařilo, byť se musel vždy spokojit nejlépe se druhým místem za Samsungem. Relativně nedávno však začalo vystrkovat své pomyslné růžky čínské Xiaomi se svou extrémně zajímavou nabídkou smartphonů, kterému se nakonec podařilo Apple sesadit z jeho pozice druhého největších prodejce telefonů v Evropě. Na to se sice Applu navrátit díky iPhonům 13 zatím nepovedlo, ale vzhledem k tomu, jak brutální je o ně podle analytiků zájem by nemuselo trvat dlouho, aby se tak stalo. Apple totiž držel v předešlém čtvrtletí 22,1% podíl na evropském trhu se smartphony, zatímco Xiaomi 23,6%. Rozdíl mezi nimi tedy nebyl nikterak velký a jelikož Xiaomi nepřišlo s žádnou velkou peckou, kterou by mohlo bojovat s iPhony 13 (Pro), Apple by jej mohl ve čtvrtém čtvrtletí letoška díky Vánocům přetlačit.

Právě silným Vánocům v podání Applu věří velmi i většina analytických společností, které jsou přesvědčeny o tom, že o nich letos nezabodují jen iPhony, ale taktéž AirPods 3. generace, nové MacBooky či novinky představené na začátku letoška v čele s AirTagy. Evropský trh by se tak měl letos stát z hlediska prodejů jedním z nejdůležitějších vůbec, tedy alespoň pro nadcházejících několik měsíců.

