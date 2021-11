Velký plán, nebo jen další vtip? Elon Musk si na Twitteru pohrával s myšlenkou, že by založil univerzitu v Texasu zvanou „Texas Institute of Technology & Science“. Jelikož zkratka by byla „TITS“ (anglicky „prsa“), dodal Musk, že by tato univerzita mohla mít opravdu skvělý merch. Těžko říct, zda šlo jen o další vtip, nebo za pár let opravdu Elon Musk vybuduje novou univerzitu, byť třeba s jiným názvem.

It will have epic merch — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021