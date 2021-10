Sonda Lucy má problémy

V polovině října vyrazila zkoumat asteroidy sonda Lucy, jež stála téměř miliardu dolarů. Ve vesmíru má ale trable, neboť se jí nedaří rozprostřít jedno ze dvou křídel složených ze solárních panelů. Podle analýzy je rozprostřeno na 75 až 95 %. V pohybu brání lanko, které bylo navrhnuté tak, aby naopak rozprostření pomáhalo. Další pokus o rozevření křídla může NASA zkusit podle údajů až v polovině prosince. Do té doby nebude mít tato vada na funkčnost žádný vliv. Mise sondy Lucy má trvat 12 let. Pěkně to začíná.