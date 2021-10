Hubbleův teleskop má opět trable. V tomto roce není teleskopu přáno, neboť už na jaře se kvůli softwarové chybě přepnul do bezpečnostního režimu. Tento problém se podařilo odstranit až v polovině července. Ačkoli NASA neposkytla žádné detailnější informace, teleskop opět trpí závažnou chybou a je přepnut do bezpečnostního režimu, a to od pondělí. Pozorování vesmíru tedy neprobíhá.