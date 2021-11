Apple právě vydal tvOS 15.1.1 pro veřejnost

Ačkoliv nás od vydání poslední veřejné verze tvOS dělí pouhý týden, Apple nelení a dnes večer přináší další verzi tohoto systému. Řeč je konkrétně o tvOS 15.1.1, který je k dispozici pro Apple TV HD a 4K (2017) a (2021).

Co přesně update přináší bohužel Apple světu nesdělil, jelikož spolu s updatem neuvolnil žádné poznámky, které by jej poodhalily. Vzhledem k tomu se tak dá očekávat, že se v aktualizaci Apple zaměřuje primárně na opravy chyb, které se do předešlé verze tvOS dostaly a které ovlivňovaly jají kvalitu natolik, že je musel Apple jednoduše co nejrychleji opravit. Jasněji bychom nicméně měli mít v následujících dnech.