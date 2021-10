iPouzdro přináší strašidelné slevy! Příslušenství pro vaše Apple produkty pořídíte za pakatel

Komerční sdělení: Halloween je konečně tady a spolu s ním přichází i notná dávka slev! Náš dlouhodobý partner iPouzdro.cz si proto pro naše čtenáře připravil exkluzivní slevovou akci s až strašidelnými slevami. Konkrétně si tak můžete přijít na doslova cokoliv z celé nabídky s 15% slevou, k čemuž vám stačí v košíku uplatnit slevový kód ve znění lsahw15, díky čemuž se konečná cena vzápětí sníží. Co ale všechno v nabídce vlastně najdete a co by vám rozhodně nemělo uniknout?

Strašidelná 15% sleva na veškerý sortiment!

Populární obchod iPouzdro.cz se specializuje na prodej nejrůznějšího příslušenství pro jablečné produkty. Nabídka je navíc skutečně obsáhlá a lze s jistotou říct, že si vybere zkrátka úplně každý. Mezi jedny z nejpopulárnějších kousků se řadí například bezdrátová nabíječka 3v1 Hoco CW24, která zároveň dokáže nabíjet váš iPhone, AirPods a Apple Watch. Majitelé iPadů pak bezesporu dokáže potěšit ESR Digital Stylus White. Jedná se o dotykové pero, které může díky své přesnosti a nízké odezvě hravě nahradit tradiční Apple Pencil – za podstatně nižší cenu.

Obecně nabídka příslušenství k iPhonům a iPadům je neuvěřitelně rozsáhlá a obsahuje nejrůznější kryty, tvrzená skla, nabíječky, sluchátka a reproduktory, držáky do auta, příslušenství pro focení, klávesnice a další. Na své si přijdou i milovníci her, kteří by rozhodně neměli přehlédnout skvělý gamepad iPega 9083A, který dokáže samotné hraní povznést na zcela novou úroveň. Hraní ale samozřejmě spotřebovává energii, a proto je doslova povinností disponovat Power Delivery adaptérem, který vým umožní iPhone rychle dobít zpět. Skvělým kandidátem je USB-C adaptér DuxDucis C50 se schopností nabíjet o výkonu až 20 W. V takovém případě je ale třeba mít i vhodný kabel. Tím může být USB-C/Lightning – DuxDucis X2, který dokáže potěšit certifikací MFi (Made for iPhone), vysokou odolností a ještě lepší cenou!

Nyní máte skvělou příležitost si pořídit příslušenství pro vaše Apple produkty! Zdroj: unsplash

Na své si samozřejmě přijdou i majitelé MacBooků, kteří si mohou se slevou pořídit nejrůznější brašny, obaly, stojany, nabíječky, batohy, redukce a obdobné příslušenství. Prakticky žádnému jablíčkáři by rozhodně neměl chybět kvalitní hub, o což se dokáže postarat Hoco HB16 EasyExpand, jenž nabízí 3x USB-A, HDMI, RJ-45 a USB-C. Stejně tak se ale nabízí i příslušenství pro majitele Apple Watch, AirPods či třeba AirTagů. Vybrat si tak můžete z desítek nejrůznějších řemínků, pouzder, nejrůznějších klíčenek a dalších nabíječek. Aby toho však nebylo málo, tak na iPouzdro.cz také naleznete celou jednu kategorii věnovanou chytré domácnosti. Na jednom místě tak pořídíte například chytrou zásuvku Meross Smart Plug s podporou Apple HomeKit, žárovku Xiaomi Mi Smart Bulb, anebo bezpečnostní kameru Xiaomi Mi Home Security Camera 360.

Nenechte si tuto akci ujít

Možností je tedy skutečně mnoho a je už jen na vás, pro jaký produkt se rozhodnete uplatnit zmiňovanou 15% slevu. Mějte navíc na paměti, že slevový kupón se vztahuje na veškerý sortiment, díky čemuž si prakticky cokoliv můžete pořídit za zvýhodněnou cenu. Zároveň byste s nákupem rozhodně neměli otálet! Akce totiž platí pouze do 2. listopadu.