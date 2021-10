 TV+, rok druhý: Jak se vyvíjí streamovací služba od Applu?

Koncem března roku 2019 představila společnost Apple svou novou streamovací službu s názvem  TV+. Tato novinka slibovala divákům spoustu nového obsahu ke zhlédnutí, a zpočátku byla trochu mylně vnímána jako konkurence pro giganty typu Netflix, Hulu či HBO.  TV+ koncem letošního října oslavila dva roky od svého spuštění. Jak vypadal její vývoj?

Rozpačité začátky i kvalitní obsah

Služba  TV+ se zpočátku mnohým jevila velmi lákavě. Slibovala příchod hvězdně obsazených filmů a seriálů se zajímavým dějem, a lákala na jména jako Jennifer Aniston, Reese Witherspoon nebo třeba Oprah Winfrey. Apple ale zpočátku nespecifikoval, jakým způsobem a jakým tempem bude obsah na  TV+ přibývat. Diváci, kteří se těšili na „binge watching“ seriálů, na který byli zvyklí například z Netflixu, začali záhy ventilovat své zklamání. Ozývali se ale také pochybovači z řad odborníků na média, podle kterých neměla  TV+ v záplavě konkurence šanci. Někteří zastávali názor, že kvůli opakovaným slevám a nabídkám bezplatného – někdy až jeden rok trvajícího – využívání nemůže být provoz streamovací služby pro společnost Apple v žádném případě výdělečný.

Zatímco na kvalitu většiny seriálů a filmů na  TV+ si ve větším měřítku nikdo výrazněji nestěžoval – seriály jako For All Mankind, The Morning Show, See a další si rychle vybudovaly velkou fanouškovskou základnu – nejeden průzkum ukázal, že uživatelům nevyhovuje podoba a ovládání příslušné aplikace. Lidé si také stěžovali na to, že uživatelské rozhraní aplikace je nepřehledné a zmatečné, části diváků vadila také jistá omezenost obsahu v porovnání s konkurenčními streamovacími službami. Apple se nicméně již dříve nechal slyšet, že v případě  TV+ má kvalita přednost před kvantitou.

Ocenění pro Apple, výhody pro diváky

V říjnu loňského roku, jen pár dní před prvním výročím svého oficiálního spuštění, nabídla  TV+ prodloužení využívání pro všechny, kterým byl v rámci zakoupení nového Apple produktu aktivován bezplatný rok sledování této služby. Tehdy došlo k prodloužení do konce ledna, podobné akce se ale zopakovaly ještě několikrát. Apple nikdy neprozradil, jak moc je pro ně provoz  TV+ výdělečný či úspěšný, vzhledem k neustálým „dárečkům“ tohoto typu se ale firma mohla minimálně pochlubit solidní diváckou základnou.

Apple mohl slavit i z dalších důvodů. Pořady, které se objevily v programové nabídce jeho služby  TV+, totiž velice záhy začaly sklízet nejednu nominaci na některou z prestižních cen, případně ceny samotné. Již v prosinci roku 2019 se seriál The Morning Show dočkal nominace na ocenění Critic’s Choice Awards, další nominace a ocenění na sebe nenechala dlouho čekat. Postupně se přidaly nominace na prestižní ocenění Emmy, v březnu tohoto roku přišly také první oscarové nominace.

Streamovací služba  TV+ si prokazatelně zvládla udržet svou pozici i navzdory jisté kritice ze strany diváků nebo komplikacím s natáčením, které byly způsobené lońskou pandemií onemocnění COVID-19. Firma je se svou streamovací platformou rovněž spokojená.

Kam se podle vás  TV1 posunula za dva roky své existence? Patříte mezi její předplatitele?