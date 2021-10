Při podzimní procházce jsme porovnali fotoaparát iPhonu 12 mini a 13 mini. Zde je výsledek

Fotoaparát se stal v posledních letech jednou z nejdůležitějších součástí smartphonů. Z doplňku, který svět využival spíš na občasné „blýsknutí“ momentek, se totiž stala náhrada klasických fotoaparátů – tedy minimálně těch levnějších. Lze však s kvalitními snímky počítat i u levnějších modelových řad iPhonů? Přesně tuto otázku jsem si položil i já, když jsem měl možnost v posledních několika týdnech vedle sebe testovat iPhone 12 mini a iPhone 13 mini – tedy nejlevnější bezrámečkové iPhony v nabídce Applu z posledních dvou let.

Protože není lepší fototest, než postavit vedle sebe oba telefony a pokusit se vyfotit stejný objekt z +- stejného místa, na jedné z podzimních procházek jsem pár fotek na 13 mini a 12 mini „nacvakal“, abych si udělal jasno v tom, jak na tom z hlediska fotoaparátů jsou a taktéž o tom, zda se loňským majitelům 12 mini vyplatí na letošní 13 mini právě kvůli fotoaparátu přecházet. Zda ano či ne můžete posoudit sami ve fotoporovnání níže. Na levé straně naleznete vždy fotku z iPhonu 12 mini, na pravé pak z iPhonu 13 mini.

iPhone 12 fotky srovnani 1 fotky iPhone 13 mini 1

iPhone 12 fotky srovnani 3 fotky iPhone 13 mini 3

iPhone 12 fotky srovnani 6 fotky iPhone 13 mini 6

iPhone 12 fotky srovnani 7 fotky iPhone 13 mini 7

iPhone 12 fotky srovnani 10 fotky iPhone 13 mini 10

iPhone 12 fotky srovnani 11 fotky iPhone 13 mini 11

iPhone 12 fotky srovnani 14 fotky iPhone 13 mini 14

iPhone 12 fotky srovnani 15 fotky iPhone 13 mini 15

iPhone 12 fotky srovnani 18 fotky iPhone 13 mini 18

iPhone 12 fotky srovnani 22 fotky iPhone 13 mini 22

Fotky z iPhone 12 mini iPhone 12 fotky srovnani 1 iPhone 12 fotky srovnani 2 iPhone 12 fotky srovnani 3 iPhone 12 fotky srovnani 4 +23 Fotek iPhone 12 fotky srovnani 5 iPhone 12 fotky srovnani 6 iPhone 12 fotky srovnani 7 iPhone 12 fotky srovnani 8 iPhone 12 fotky srovnani 9 iPhone 12 fotky srovnani 10 iPhone 12 fotky srovnani 11 iPhone 12 fotky srovnani 12 iPhone 12 fotky srovnani 13 iPhone 12 fotky srovnani 14 iPhone 12 fotky srovnani 15 iPhone 12 fotky srovnani 16 iPhone 12 fotky srovnani 17 iPhone 12 fotky srovnani 18 iPhone 12 fotky srovnani 19 iPhone 12 fotky srovnani 20 iPhone 12 fotky srovnani 21 iPhone 12 fotky srovnani 22 iPhone 12 fotky srovnani 23 iPhone 12 fotky srovnani 24 iPhone 12 fotky srovnani 25 iPhone 12 fotky srovnani 26 Vstoupit do galerie

Fotky z iPhone 13 mini fotky iPhone 13 mini 1 fotky iPhone 13 mini 2 fotky iPhone 13 mini 3 fotky iPhone 13 mini 4 +23 Fotek fotky iPhone 13 mini 5 fotky iPhone 13 mini 6 fotky iPhone 13 mini 7 fotky iPhone 13 mini 8 fotky iPhone 13 mini 9 fotky iPhone 13 mini 10 fotky iPhone 13 mini 11 fotky iPhone 13 mini 12 fotky iPhone 13 mini 13 fotky iPhone 13 mini 14 fotky iPhone 13 mini 15 fotky iPhone 13 mini 16 fotky iPhone 13 mini 17 fotky iPhone 13 mini 18 fotky iPhone 13 mini 19 fotky iPhone 13 mini 20 fotky iPhone 13 mini 21 fotky iPhone 13 mini 22 fotky iPhone 13 mini 23 fotky iPhone 13 mini 25 fotky iPhone 13 mini 26 fotky iPhone 13 mini 24 Vstoupit do galerie

Rozdíly jsou relativně malé

Říci, že jeden model fotí vyloženě lépe než druhý s ohledem na předešlé porovnání fotek rozhodně nelze. Jak 12 mini, tak i 13 mini si totiž ve fototestu vybraly jak silné, tak slabé chvilky, kvůli čemuž mohou být pomyslné jazýčky vah víceméně na stejné úrovni. Mě osobně se sice více zamlouvají fotky z novějšího modelu, jelikož mi na nich přijde viditelných víc detailů, ale věřím, že mnoho uživatelů dá přednost iPhonu 12 (mini) pro jeho podání barev, které je trochu jiné než u 13 mini a které jim může být sympatičtější. A o tom vlastně celá fotografie i je. Kvalita je sice skvělá věc, ale ve výsledku by mělo vždy jít primárně o to, aby se vám daná fotka líbila – a to bez ohledu na to, zda bude hrát přesně takovými barvami, co snímaný předmět, zda bude dokonale ostrá či bude plná detailů.

iPhone 13 mini můžete zakoupit zde