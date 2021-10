iPhone SE 3 může nakonec vypadat jinak než očekáváte. Apple vybírá ze dvou variant

Již příští rok by se měl svět dočkat odhalení třetí generace oblíbeného iPhonu SE. Zatímco doposud se v souvislosti s ní hovořilo primárně o tom, že dostane opět design iPhonu 8, do kterého Apple napěchuje výkonnější “vnitřnosti”, zdroje čínského portálu MyDrivers tvrdí, že tomu tak být nemusí. Apple totiž podle nich pracuje ještě na jedné verzi iPhonu SE s tím, že si nakonec mezi ní a verzi á la iPhone 8 vybere vítěze.

Druhou verzí iPhonu SE 3 má být jakási odlehčená verze iPhonu XR. Jednat by se mělo konkrétně o telefon s jeho designem, avšak bez výřezu v displeji s Face ID. Místo toho by mělo být zabezpečení zajištěno skrze Touch ID implementované do Power Buttonu na boční straně telefonu. Co se týče displeje, i nadále by se mělo jednat o LCD, konkrétně pak Liquid Retinu. Samozřejmostí je pak podpora 5G či nasazení výkonnějšího čipu A15 Bionic. Úhlopříčka tohoto modelu by pak byla stejně jako v případě iPhonu XR 6,1”.

Fotogalerie iPhone XR lsa 1 iPhone XR lsa 2 iPhone XR lsa 3 iPhone XR lsa 4 +10 Fotek iPhone XR lsa 5 iPhone XR lsa 6 iPhone XR lsa 7 iPhone XR lsa 8 iPhone XR displej lsa 3 iPhone XR displej lsa 2 iPhone XR displej lsa 1 iPhone XR white yellow camera iPhone XR lsa FB Vstoupit do galerie

Jelikož by měl být iPhone SE 3 ve verzi iPhonu XR na výrobu relativně jednoduchý, respektive srovnatelný s iPhonem SE 3 ve verzi iPhonu 8, Apple si může dát s rozhodováním ještě na čas. Od odhalení “trojkového” SE nás totiž stále dělí spousta měsíců, jelikož se očekává, že k jeho odhalení dojde nejdříve v březnu či dubnu příštího roku. Finální rozhodnutí proto může proběhnout klidně až v prosinci či na začátku roku příštího. A jaký iPhone SE byste měli raději vy?