5 filmů na iTunes, které tento víkend seženete levněji (22. 10. 2021 – 24. 10. 2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Okno do dvora

Fotograf J. B. Jeff Jeffries (James Stewart) je kvůli zlomené noze odkázán na kolečkové křeslo. Jeho společníkem se v dlouhých chvílích stane okno vedoucí přímo do dvora, odkud má Jeff výhled do bytů svých sousedů. Sledování osudů nájemníků z protějšího domu ho pohltí natolik, že začne podezřívat jednoho z nich z vraždy své manželky. Jeffries se spolu se svou elegantní přítelkyní (Grace Kelly) pustí do odhalování zapeklitě složitého řetězce událostí… Událostí vedoucích k senzačnímu a strhujícímu konci.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Okno do dvora pořídíte zde.

Upgrade

Za pár let už nebudeme muset ani hnout prstem, protože moderní technologie za nás všechno obstarají. Technofobům se v takové době nebude žít zrovna lehko. Grey Trace (Logan Marshall-Green) je pověstný tím, že jako jeden z posledních lidí dává před technologiemi přednost vlastním rukám. Jedna noc, která mu obrátí život vzhůru nohama, však tenhle přístup rázně změní. Autonehoda na noční dálnici a střet s bandou grázlů, kteří mu zavraždí přítelkyni a jeho nadosmrti zmrzačí. Greyovy vyhlídky na invalidním vozíku jsou víc než temné, dokud mu kamarád vědec nenabídne technologické vylepšení. S čipem v míše dokáže Grey nejen znovu chodit a pohybovat rukama, ale získává i další, dosud netušené možnosti. Experimentální zařízení zvané STEM totiž dokáže například i vystopovat pachatele onoho nočního přepadení a také Greyovi pomoci si to s těmi gaunery vyřídit ručně. Kdo by odolal? Grey rozhodně ne. Když však zanechá prvního z pachatelů v tratolišti krve, napadne ho, jestli by STEM neměl aspoň trochu zbrzdit. Otázka zní, jestli to půjde. A jestli to Grey vůbec chce.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Upgrade pořídíte zde.

Ztracení chlapci

Sam a jeho starší bratr Michael jsou ryze američtí mladíci s ryze americkými zájmy. Poté, co se společně s matkou přestěhují do poklidného městečka Santa Carla v Kalifornii, se však věci začínají překvapivě měnit. Michael poslední dobou přestává být sám sebou. A jeho matce se nebude líbit, v co se mění. Film Ztracení chlapci obléká do nového kabátu tradici upírských hororů. Je zručně namíchanou směsicí hrůzy, která rozbuší srdce diváků, smíchu, při kterém praskají jejich bránice, a rockové hudby, která nenechá jediný sval na těle v klidu.

129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Ztracení chlapci pořídíte zde.

Backstage

Dynamická lovestory plná tance a hudby. Život Mary a Buddyho se točí kolem jejich lásky, mají hlavně sami sebe navzájem a žijí romanticky v odstaveném přívěsu. Navíc je spojuje vášeň k tanci. Ve svém malém městě skoro na konci světa dali dokupy taneční skupinu, streetdance jim všem přináší přátelství, volnost a taky sny. Oba stejně jako ostatní členové skupiny sní o tom, že jednoho dne budou nejen zamilovaní, ale i slavní a bohatí. A dveře velkého světa i nablýskaného showbusinessu se jednoho dne opravdu pootevřou. Během tanečního battlu jim totiž uznávaný producent nabídne účast na castingu pro velkou televizní taneční soutěž. Zákulisí takové show má ale svoje tvrdé zákony, pro charakter každého z nich a pro přátelství bude sláva znamenat velkou zkoušku. Tu nejtěžší pak bude muset podstoupit láska ústřední dvojice. Zatím se milovali bez kompromisů, do jejich citů ale vstoupí nové a nečekané postavy.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Čeština

Film Backstage pořídíte zde.

Red Planet

Země umírá a jediná naděje lidstva spočívá v kolonizaci Marsu. Když se ale v tomto napínavém sci-fi thrilleru vydá posádka šesti hrdinných astronautů na nejdůležitější vesmírnou misi 21. století, čeká je šokující odhalení, že rudá planeta je možná pustá, ale ne opuštěná.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Red Planet pořídíte zde.