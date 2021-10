Postavte se rebelům v herní novince Rebel Inc: Escalation na iOS

Mezi mobilními hráči se asi najde jen málokdo, kdo by neznal Plague Inc. Hra, v níž jste se ujali role hrozivého viru, se sice v posledních letech stala až moc realistickým ztvárněním skutečných událostí, nic jí to ovšem neubralo na jejím skvělém designu a návykovosti. Vývojáři z Ndemic Creations přitom od vydání Plague Inc. nevydali žádnou novou hru. To se ale nyní mění. Z fáze předběžného přístupu totiž po dvou letech konečně vychází duchovní pokračovatel, jež šíření smrtonosné nemoci mění za šíření míru. Ve hře Rebel Inc.: Escalation totiž budete v roli mezinárodní organizace spravovat destabilizovanou zemi, v níž o moc bojuje vláda se silami rebelů.

Ve hře si budete muset získávat respekt místní vlády a citlivě vyjednávat se vzpurnými povstalci. Rovnováhu budete muset najít také mezi požadavky armády a civilistů. Stabilizovat budete muset během hry osm regionů, v čemž vám pomůže osm různých guvernérů. Každý z nich přitom dává přednost jiné stránce vedení státu. Stejně dobře se tak budete moci soustředit na rozdrcení rebelů, stejně jako na prioritizaci ekonomického růstu země. To vše si budete moci vyzkoušet nejen v kampaňovém módu, ale i ve více hráčích ve versus módu či v kooperativním režimu. Rebel Inc.: Escalation můžete na App Storu zakoupit za 49 korun.