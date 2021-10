Čistěte svůj iPhone a Mac. Prodloužíte jim život

Komerční sdělení: Čištění vašich zařízení jako jsou iPhone a Mac by se mělo stát pravidelnou každodenní činností. V opačném případě riskujete své zdraví i bezproblémový chod daného stroje.

Pravidelná hygiena se netýká jen nás, ale i věcí, které používáme. Tak, jako se jdete ráno nebo večer umýt, podobně byste měli přistupovat k vašemu telefonu nebo počítači. Nejedná se pouze o úklid, který vykonáte a máte z něj radost. Výhody této pravidelné údržby jsou jasné. Ochráníte své zdraví při používání zařízení a zároveň prodloužíte jejich životnost. Každý tedy bude mít z očisty radost.

Zdraví nade vše

V dnešní době je na zdraví brán ještě větší zřetel, než kdy dříve. Pandemie zamávala našimi životy a každý asi přemýšlí, jak se ještě více chránit. A když ne sebe, tak alespoň své blízké. Čištění nezabere mnoho času a když mu denně věnujete jednu minutu, uděláte tím pro zdraví všech opravdu hodně.

Každou chvíli se něčeho dotknete. Stačí klika, zábradlí nebo auto. Všude kolem nás jsou viry a bakterie, které se různě přenášejí. To nejmenší, co můžete udělat, je po příchodu domů si umýt ruce. Když ale neočistíte svůj telefon nebo počítač, který se venku používal, umyté ruce nepomůžou. Společně s vaší hygienou po návratu domů by měla následovat i hygiena iPhonu, případně Macu.

Čistý stroj vydrží víc

Jsou místa, kde se nečistoty usazují snáze. V oblasti konektorů nebo reproduktoru u iPhonu je vidět znečištění už po pár týdnech používání. To může mít za následek špatnou slyšitelnost při hovorech nebo poruchy nabíjení. Pravidelnou očistou zajistíte dobrý stav telefonu a nebudete muset po delší době řešit návštěvu servisu. Navíc vám poděkuje i druhá strana, která vás dobře uslyší.

Přenosné počítače pak nejčastěji trpí na ulpívání nečistot v klávesnici. Pokud se špína nahromadí pod klávesou, nemusí správně fungovat. Nejnáchylnější částí je pak obrazovka, kterou se vyplatí opravdu pravidelně čistit. Při větším zašpinění totiž čištěním hrozí, že poškrábete displej. Také byste neměli na obrazovku čistící prostředek stříkat, ale nejprve nanést na ubrousek nebo hadřík. Tekutina by totiž mohla natéct dovnitř displeje a poškodit ho.

Jak v telefonech, tak v počítačích se navíc shromažďuje tzv. technický prach. Ten může po určité době reálně poškodit zařízení. Nejčastěji k tomu dochází pokud je zařízení navíc prasklé nebo má poškozený například zadní kryt, či zadní sklo kamery a prachu se v zařízení hromadí vysoké množství.

Jak správně čistit vaše zařízení

Na trhu je velké množství čistících přípravků. Pro svůj telefon nebo počítač nejlépe vyberte vlhčené ubrousky, které jsou určené pro elektroniku. Měly by také být opatřené antivirovým a antibakteriálním účinkem. Vaše zařízení tak budou čistá a zároveň je zbavíte nebezpečných částeček způsobujících nemoci. Když budete používat hadřík s čistící tekutinou, neměl by pouštět vlákna. Nepoužívejte hrubé látky jako jsou utěrka, ubrousek a podobně.

Časté dotýkání se klávesnice způsobuje pronikání nečistot pod jednotlivé klávesy. Těžko se pak k takové špíně dostanete. Nejlepším řešením jak vyčistit klávesnici MacBooku je použít stlačený vzduch v podobě spreje. Podrobný návod si můžete přečíst. Sprej vyfouká prach a nečistoty i z těch nejhůře přístupných míst. Nestojí mnoho a pořídíte ho už za cenu kolem 100 Kč.

Generální čistění s prodloužením životnosti

Jednou za čas je dobré udělat i generální čištění zařízení. Ne všechny nečistoty zvládnete odstranit svojí pravidelnou údržbou. Podobně, jako jezdíte se svým autem na prohlídku do servisu, navštívíte profesionály i s iPhonem nebo MacBookem. Oni nejlépe vědí, jak vyčistit místa, kam vy se už nedostanete.

Jak vidíte, pravidelné čištění iPhonu nebo Macu byste neměli podceňovat. Nejde jen o to, aby dobře zařízení vypadala. Ochráníte tím svoje zdraví i zdraví svého okolí. Vyhradit si minutu denně na základní očištění a údržbu zvládne i ten nejvíce zaneprázdněný uživatel.

