Výřez v displeji nových MacBooků Pro je zřejmě realitou. Apple jej chce zamaskovat stejně jako u iPhonů

To, co se ještě před pár desítkami hodin zdálo jako holé sci-fi, se nyní – tedy posledních pár hodin před startem druhé podzimní Keynote Applu jeví naopak jako velmi pravděpodobné vylepšení. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o plánovaném výřezu v displeji nové generace MacBooků Pro, ve kterým by se měly skrývat senzory okolního světla spolu s přední FaceTime kamerkou. Právě tento prvek totiž potvrzuje v posledních hodinách čím dál více zdrojů, přičemž jeden přišel už i s tím, jak se jej bude Apple snažit maskovat.

Zdá se, že ani u Maců nebude Apple na výřezy v displeji tak úplně hrdý, stejně jako na ně není hrdý u iPhonů. Podle leakera ty98, který se svými informacemi v minulosti již několikrát trefil přímo do černého, má proto přichystanou plejádu tapet, které mají tento prvek skrýt. O žádné originální řešení se přitom nejedná. Apple chce totiž výřez v displeji maskovat stejným způsobem, jako se o to snažil u iPhonů XS, 11 a 12 – tedy pomocí tapet s černou horní částí, která černý výřez obklopí a tedy alespoň částečně zamaskuje. Ptáte-li se pak na to, proč černé tapety Apple neprezentuje i u letošních iPhonů, je to jednoduše proto, že se na nich letos výřez zmenšil, což výrobce vnímá jako jeden z jejich největších upgradů a proto jej naopak nechává na světlých tapetách vyniknout.

Jelikož leaker neviděl jen tapety, ale taktéž samotné zařízení, prozradil o něm pár detailů. Kromě potvrzení mini LED displeje či odstranění Touch Baru prozradil například to, že je nová generace MacBooků Pro překvapivě tlustá a těžká a že se designově až tak výrazně neproměnila. Žádného extrémního zúžení se neměly dočkat ani rámečky kolem displeje, což je poměrně škoda. Nový procesor mají chladit hned dva mohutné ventilátory, díky kterým by měl čipset zůstat v rozumných provozních teplotách velmi dlouhou dobu. Poslední zajímavou věcí, kterou leaker od svých zdrojů zaslechl, je pak to, že maximální konfigurace novinky bude 32 GB RAM spolu se 4 TB SSD úložiště s tím, že právě této konfiguraci má Apple údajně extrémně věřit a čekat u ní velké prodeje.