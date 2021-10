Last-minute úniky: Apple má dnes večer ukázat i výkonnější Mac mini

Fanoušci počítačů Mac budou mít možná dnes večer žně. Uznávaný a zejména pak poměrně přesný leaker Dylandkt se totiž nechal před pár hodinami slyšet, že říjnová Keynote s podtitulem Unleashed by měla dle jeho zdrojů přinést kromě 14” a 16” MacBooků Pro s čipy Apple Silicon i novou generaci Maců mini.

O novém Macu mini svět slyšel v předešlých týdnech již několikrát s tím, že má kromě vyššího výkonu nabídnout i nový design vycházející z prvních Apple TV. Mac by se měl dočkat konkrétně kovového těla s horním skleněným poklopem a celou řadou portů, díky kterým by se tak mělo i nadále jednat o poměrně univerzální zařízení. Srdcem novinky by pak měl být dle leakera čip M1X (či jinak nazývaná výkonnější verze čipu M1). K dispozici by měl být stejně jako loni představené Macy mini M1 ve světlé variantě.

V současnosti naleznete v nabídce Applu jak modely Maců mini s čipy Apple Silicon, tak i s čipy z dílny Intelu, které jsou obecně považovány za jejich výkonnější verze. Je proto pravděpodobné, že nová generace Macu mini by byla právě náhradou za ně s adekvátním výkonem. Pokud tom tak bude, mohla by se cena novinky pohybovat kolem 34 tisíc korun, jelikož právě na této částce začíná nynější “intelácký” Mac mini. Vše ale samozřejmě ukáže až dnešní večer, který může, ale i nemusí novinku přinést.