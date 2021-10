5 zajímavých aplikací v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (11. 10. 2021 – 17. 10. 2021)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Castle Craft: World War je napínavá a dobrodružná real-time PVP strategie, ve které si řádně procvičíte a prověříte své bojové schopnosti. Vytvořte si vaši vlastní schopnou armádu, s jejíž pomocí porazíte co možná největší počet protivníků, a směle zamíříte k vítězství.

Fotogalerie Castle Craft World War 1 Castle Craft World War 2 Castle Craft World War 3 Castle Craft World War 4 Vstoupit do galerie

Hra King of Driving spolehlivě zabaví všechny fanoušky virtuálního automobilového závodění. V této hře se můžete těšit na napínavé závody, realistické efekty, snandé ovládání nebo třeba možnost volby mezi zobrazením z pohledu první a třetí osoby. K dispozici budete mít obrovskou mapu světa, a je jen na vás, co a jak se rozhodnete zdolat.

Fotogalerie King of Driving 1 King of Driving 2 King of Driving 3 King of Driving 4 Vstoupit do galerie

Fanoušky kopané zase zajisté potěší hra Soccer Game 21: Real Champion. V této zábavné sportovní hře vás čeká řada velmi zajímavých úrovní, ve kterých si můžete prověřit své hráčské schopnosti. Sestavte si váš vlastní tým, a čím lépe se vám bude dařit, tím více možností budete v této hře získávat.

Fotogalerie Soccer Games 21 1 Soccer Games 21 2 Soccer Games 21 3 Soccer Games 21 4 Vstoupit do galerie

V karetní hře Requia Online se můžete těšit na plno herních možností, napínavé souboje a akce, a stovky karet s různými schopnostmi, typy útoků a dalšími prvky. Requia Online nabízí zábavnou kombinaci RPG a výměny karet, při které se určitě nebudete ani na okamžik nudit. Vstupte do světa Requia a připravte se na dobrodružnou zábavu.

Fotogalerie Requia Online 1 Requia Online 2 Requia Online 3 Requia Online 4 Vstoupit do galerie

Drop the Ball: Helix Stack je zábavná hra, která vás spolehlivě pobaví a zbaví stresu a napětí. Vaším úkolem bude dostat kuličku spolehlivě do cíle, musíte se ale vyhnout černým blokům. Za pomoci pohybů vašich prstů můžete ovládat směr a rychlost pohybu kuličky a bezpečně ji dostat až do cílového místa, kterým je nejnižší patro věže.