5 filmů na iTunes, které tento víkend seženete výhodněji (15. 10. 2021 – 17. 10. 2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Mexičan

Jerry Welbach (Brad Pitt) dostane dvě ultimáta. Šéf gangu chce, aby odjel do Mexika a dovezl vzácnou starou pistoli nazývanou Mexičan, nebo ponese následky. Další podmínku mu dá jeho přítelkyně Samantha (Julia Robertsová), která si nepřeje, aby jeho spojení s gangem dál pokračovalo. Zůstat naživu i přes problémy se svou dívkou je lepší než být mrtvý, a tak se Jerry vydává k hranicím. Najít pistoli je jednoduché, ale dostat ji domů je jiná záležitost. Zbraň totiž údajně nese prokletí, kterému Jerry stále více věří, zvlášť když se Samantha stane rukojmím chladnokrevného zabijáka Leroye (James Gandolfini), jehož si najal Jerryho nervózní boss (Bob Balaban).

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Mexičan pořídíte zde.

Collateral Beauty: Druhá šance

Když úspěšného vedoucího marketingové agentury z New Yorku zasáhne osobní tragédie, začne se vyhýbat životu. Jeho přátelé proto vymyslí drastický plán, jak s ním zase navázat kontakt dřív, než přijde o všechno. Otestují jeho naprosté limity a donutí ho, překvapivě a bytostně lidsky, čelit pravdě. Pod tímto myšlenkově bohatým dramatem se podepsal oskarový režisér David Frankel. Zjišťuje v něm, jak můžeme i ve chvílích těch nejtěžších ztrát narazit na okamžiky plné krásy a jak se životem prožitým naplno prolínají neměnné pravdy – láska, čas a smrt.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Collateral Beauty: Druhá šance pořídíte zde.

Jack the Giant Slayer

Jack je chudý chlapec, který miluje prastaré povídky a legendy. Mezi jeho nejoblíbenější patří pověst o moudrém králi Ericovi, o kouzelných fazolích a obrech. Při snaze prodat starého koně s povozem dostane výměnou vzácné kouzelné fazole, za něž je mu v mnišském klášteře přislíbena bohatá odměna. Než však získá příležitost fazole odevzdat, na vlastní kůži se přesvědčí, že mohou způsobit velké trable. Naneštěstí se v tu chvíli nachází v jeho domě zatoulaná princezna Isabella, která se vydala za vlastním dobrodružstvím. Obří fazolový stonek, který vyroste ze zapadlé fazole, odnese dům i s ní vysoko nad mraky do země obrů. Jack se okamžitě vydává na cestu za záchranou princezny Isabelly.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina

Film Jack the Giant Slayer pořídíte zde.

Vendeta

Na opuštěné mýtině najde lesní správce (Oldřich Kaiser) ležet bezvládné tělo muže (Ondřej Vetchý). Podaří se mu ho vzkřísit, muž si ale nic nepamatuje. Neví, jak se do lesa dostal ani proč je celý od krve a namísto odpovědí z místa uteče. Správce se vydává za ním a postupně zjišťuje, že muž je zapletený do krvavé msty, kterou možná sám inicioval a v níž důležitou roli hraje jeho čtrnáctiletá dcera (Lucie Šteflová). Kromě toho jsou ve hře čtyři miliony korun, dva uplacení policajti (Igor Chmela, Marek Taclík) a trojice mladíků (Ondřej Havel, Daniel Novák, Václav Vostárek), která rozhodně nemá čisté svědomí. V jednom dni, během několika hodin, tak jeden zločin spojí osudy několika lidí. Nic ale není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, protože hranice mezi pomstou a zločinem je velmi tenká.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Čeština

Film Vendeta pořídíte zde.

Brilantní plán

„NA VYROVNÁNÍ ÚČTŮ BYLA NUTNÁ LOUPEŽ STOLETÍ“ Režisér Michael Radford (Kupec benátský) natočil promyšlený kriminální thriller, zasazený do Londýna swingujících šedesátých let 20. století. Manažerka firmy London Diamond Corporation Laura Quinn (Demi Moore – Mr. Brooks, Striptease, G.I. Jane) a uklízeč pan Hobbs (Michael Caine – Batman začíná, Potomci lidí, Austin Powers) společně vymyslí plán na krádež úctyhodného množství drahocenných diamantů. Svou brilantní akcí uvedou do pohybu sled událostí, jaké Londýn ještě nezažil.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Čeština

Film Brilantní plán pořídíte zde.