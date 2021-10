Nejlepší filmové a seriálové novinky na Netflixu za uplynulý týden (11. 10. 2021 – 17. 10. 2021)

Stejně jako každý týden vám i dnes osvětlíme to nejlepší, co Netflix za posledních 7 dní do svého portfolia přidal. Jde o nové filmy nové série seriálů. Ačkoli to vypadá, že venku by mohlo být hezky, se západem Slunce přichází zima. Možná se tak uvrtáte doma u televize a dáte šanci Netflixu. Co tedy jednička mezi videostreamovacími službami do svého portfolia tento týden zařadila?

You (3. série)

Joe je na první pohled milý a sympatický mladík, který se živí jako knihkupec. Nikdo by neřekl, že je naprostým psychopatem, který svým stalkingem zachází za hranice myslitelného. Velmi napínavý seriál, při kterém vám bude tuhnout krev v žilách. V pátek přibyla třetí série s novou desítkou epizod.

Bitva u ústí Šeldy

Dlouho očekávané válečné drama, k němuž Netflix nabízí následující popis: „Jedno ze zlomových střetnutí druhé světové války svede dohromady pilota kluzáku, nacistického vojáka a zdráhavou bojovnici odboje.“ Pro milovníka filmů z druhé světové války naprostá povinnost.

Cesta za smířením

Další z očekávaných akčních filmů, v jehož hlavních rolí je muž a žena. Ti se vydávají na odlehlé místo, aby se spolu udobřili. Vše je ale jen jako. Ve skutečnosti se chtějí vzájemně zabít. Na scéně se ale objeví někdo, kdo se objevit neměl.

Jiný život (2. série)

Pokračování seriálu, v němž se posádka dostane do smrtelného nebezpečí poté, co se rozhodne prozkoumat mimozemský artefakt. Seriál ocení spíše milovníci sci-fi.

Filmy našeho dětství (3.série)

Se třetí sérií přichází velmi originální dokumentární seriál, jenž se zabývá filmovou tvorbou 70. až 90. let minulého století. Samozřejmě jde o samé filmové hity.