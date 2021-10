Alza vyprodává iPhone XR za pouhých 11 111 Kč

Komerční sdělení: Koupě nového iPhonu XR nebyla ještě nikdy výhodnější. Pokud si na něj tedy brousíte zuby, dnes byste rozhodně váhat neměli, jelikož cenu tohoto telefonu srazila Alza na pouhých 11 111 Kč. Má to však dva háčky – akce bude probíhat jen dnes a ke všemu je poměrně drsně kusově omezená. Její start je naplánován na dnešní 9. hodinu ranní.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Cena, kterou Alza u nového iPhonu XR nastavila, je nejnižší na českém trhu a to i podle srovnávače cen Heuréka. Nákup tohoto modelu se tedy dnes vyplatí skutečně extrémním způsobem a to i proto, že se stále jedná o vynikající telefon, který vám bude výkonnostně dostačovat ještě pěkných pár let. Povedený je navíc i jeho design, fotoaparát, displej nebo třeba autentizační technologie – iPhone XR totiž spoléhá na Face ID.

iPhone XR za 11 111 Kč zakoupíte zde