Squid Game je nejsledovanějším seriálem na Netflixu za první měsíc od premiéry

Tak se to přeci jen povedlo, i když to bylo dle mnohých jen otázkou času. Sám Netflix na svém Twitteru zveřejnil, že seriál Squid Game se na jeho platformě stává nejsledovanějším seriálem všech dob v prvním měsíci od premiéry, jelikož si jej pustilo již 111 milionů uživatelů, a to za první čtyři týdny. Rekord v počtu sledovanosti za první čtyři týdny držel dosud seriál Bridgertonovi, který dosáhl na zhlédnutí od 82 milionů uživatelů. Čísla se počítají za všechny účty, které seriál zhlédli alespoň po dobu dvou minut.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021