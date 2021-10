Apple Watch Series 8 dorazí ve třech velikostech

Apple se v příštím roce chystá změnit jednu ze svých zvyklostí. Tvrdí to alespoň uznávaný analytik a displejový expert v jedné osobě Ross Young, dle jehož zdrojů má kalifornský gigant v plánu představit hned tři velikostní varianty Apple Watch.

V tuto chvíli je bohužel nejasné, jaké tři velikosti by mohl Apple nasadit a vlastně ani to, u jakých modelů se tak stane, ale analytik je přesvědčen o tom, že jestli nějaká velikost skutečně přibude, bude se jednat o velikost větší než je nynější maximum ve formě 45 mm. Je nicméně třeba říci, že se může pro tento krok Apple rozhodnout jen u některých modelů, což by dával vzhledem k tomu, že údajně pracuje například na edici se zvýšenou odolností, smysl. Právě u této odolnosti se totiž očekává použití robustnějšího těla kvůli větší výdrži baterie, které by větší displej tedy logicky dostat mohlo. Uživatelé by tak měli díky tomu na zápěstí v jednu chvíli ještě více informací, což by pro ně mohlo být poměrně užitečné.

Obecně se dá říci, že rok 2022 by mohl být pro fanoušky Apple Watch více než zajímavý. Kromě odolné edice těchto hodinek se v něm totiž očekává například i příchod druhé generace modelu SE, spousta vylepšení v oblasti zdravotních senzorů a možná i redesign, který se očekával letos a který Apple zřejmě na poslední chvíli odpískal. Jelikož však zbývá do odhalení Series 8 ještě dobrý rok, je nutné brát všechny tyto zvěsti s určitou rezervou, byť zrovna slova Younga se zpravidla skutečně naplní.

