Kdy Apple nejspíš rozešle pozvánky na představení nových MacBooků Pro a kdy je představí

Letošní podzim by měl přinést ještě minimálně jeden Apple Event, na kterém kalifornský gigant světu odhalí své nové produkty. Dočkat bychom se na něm měli konkrétně nové generace MacBooků Pro a to ve formě 14” a 16” modelů osazených čipy M1X či širší portovou výbavou. Ačkoliv v tuto chvíli svět zatím neví, kdy přesně by se tak mělo stát, většina zdrojů se shoduje na tom, že se Event uskuteční ještě v říjnu. Pojďme si tedy společně udělat malou sondu do toho, kdy přesně bychom se mohli akce dočkat.

Při pohledu do kalendáře je jasné, že Applu už příliš mnoho času nezbývá. Budeme-li kalkulovat s tím, že pozvánky posílá nejpozději 7 dní před konáním akce, která bude opět virtuální, a také s tím, že akce pořádá zpravidla v úterý, pro rozeslání pozvánek nám zbývají de facto už jen dva termíny – konkrétně 12. a 19. říjen. Zároveň víme, že říjnové Eventy pořádá Apple spíš ke konci měsíce a k tomu víme navíc i to, že své akce pořádá i poměrně rád jen pár dní před oznámením finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí, což letos připadá na večer 28. října.

Pokud tedy budeme brát všechny tyto věci v potaz, vychází z toho jasný výsledek a to sice ten, že pozvánek na říjnový Event bychom se měli dočkat v úterý 19. října večer s tím, že o týden později – tedy 26. října by pak měla od 19:00 proběhnout nejspíš poslední letošní akce, na které Apple představí nové MacBooky Pro. Co se pak týče dalších produktů chystaných na letošek, jednat by se zřejmě mělo už jen o AirPods, které očekáváme skrze tiskovou zprávu v listopadu či prosinci, stejně jako tomu bylo u AirPods Max v loňském roce.