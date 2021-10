Dodejte vaším Apple Watch eleganci díky řemínkům Hirsch

Komerční sdělení: Hodinky Apple Watch lze označit za poměrně všestranný produkt, který se hodí téměř do všech situací. Má to ale jistá pravidla. Podle typu akce je totiž vhodné vyměnit jejich řemínek, jenž lze naštěstí přehodit v rámci několika sekund. Pokud byste však chtěli vaším Apple Watch dodat notnou dávku elegance, pak pro vás máme skvělý tip – řemínky Hirsch.

Nutno ale upozornit na důležitou skutečnost. Zmiňované řemínky Hirsch jsou totiž primárně určeny pro klasické hodinky či Garmin, tedy že nedisponují koncovkou, kterou lze do Apple Watch zacvaknout. To však nemusí být nutně úplnou překážkou. K dostání jsou totiž takzvané adaptéry, díky kterým lze připnout právě i tyto řemínky. Pořídit je navíc můžete u vybraných prodejců či na čínských tržištích. Vraťme se ale k již zmiňovaným produktům značky Hirsch. Renomované hodinářství Helvetia totiž do své nabídky zařadilo několik nových kousků s nejen elegantním designem, ale také kvalitním zpracováním. Mezi zajímavé novinky se řadí například Hirsch Modena za 1299 korun, Hirsch Ranger za 899 korun, Hirsch Carbon za 1299 korun či Hirsch Rally za 999 korun. Tyto řemínky jsou navíc k dostání ve vícero barevných provedení.

Nabídka je skutečně rozsáhlá, díky čemuž si vybere prakticky každý. U řemínků Hirsch navíc dokáže potěšit i vysoce kvalitní stříbrná spona a dlouhá životnost. Výběr je jen na vás.

Kvalitní řemínky Hirsch zakoupíte zde