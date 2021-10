Apple vypnul Online Store. Start předobjednávek Apple Watch 7 je za dveřmi

Na dnešní den – tedy pátek 8. října – si Apple naplánoval spuštění předobjednávek posledního v září představeného produktu – konkrétně Apple Watch Series 7. A právě na tuto „akci“ se začal technicky před malou chvílí připravovat, jelikož z jeho Online Storu v současnosti nic nenakoupíte. Je totiž jako již tradičně vypnutý a tak to zůstane zřejmě až do dnešního odpoledne.

Vypnutí Online Storu před spuštěním předobjednávek není rozhodně nic neobvyklého. Apple si takto zpravidla vše dokonale dopřipraví a zkontroluje, aby po spuštění předobjednávek nedošlo k žádným problémům, které by je jakkoliv znepříjemnily. Přeci jen, s ohledem na obrovskou sledovanost všech jeho produktů by byl jakýkoliv problém s předobjednávkovým systémem ihned propírán médii po celém světě a na Apple by tím pádem nevrhal vůbec dobré světlo, byť by se jednalo třeba o naprostou banalitu.

Oficiální start předobjednávek neproběhne dnes ve 14:00 jen u Applu, ale i u všech autorizovaných prodejců. Pokud tedy nemáte k objednávkám přímo u Applu důvěru, můžete se spolehnout na ně.