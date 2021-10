Volby 2021: Tato aplikace vám dokonale udělá jasno ve výsledcích (nejen) letošních voleb

Tématem číslo 1 v České republice jsou v současné době volby 2021 do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční 8. a 9. října. Většina z vás má asi dost předvolební kampaně, plakátů, dopisů ve schránkách, polepených aut, předvolebních debat či nesplnitelných slibů. Brzy bude po všem. Pokud si ale ve volbách coby „svátku demokracie“ libujete, bude se vám stoprocentně líbit aplikace iVote, která reflektuje výsledky všech voleb v České republice od roku 2004.

Pokud se rádi díváte na historické výsledky, můžete vidět, která strana v libovolném kraji získala mandátů, přehled kandidátů i preferenčních hlasů. Konkrétně zde tedy naleznete volby prezidentské, do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstev krajů a obcí či do Evropského parlamentu. Aplikace je pochopitelně přehledná a v českém jazyce. Těšíte-li se na sobotní sčítání hlasů, appka deklaruje, že zde můžete sledovat sčítání hlasů do Poslanecké sněmovny podle nového volebního zákona. Appka iVote rovněž klade důraz na šetrnost mobilních dat a dále uživatelům klade na mysl, že veškerá data pochází přímo z Českého statistického úřadu. Na grafickou podobu aplikace se můžete podívat v galerii na boku tohoto odstavce. Samotný odkaz vám přidáváme pod tento odstavec. Aplikace iVote je pochopitelně zdarma. Běžte, prosím, k volbám.

Aplikaci iVote můžete stáhnout zde