Nový iPhone 13 Pro Max přejel v rychlostním testu nejvýkonnější Samsung

Apple se při představení nové generace iPhonů chlubil mimo jiné tím, že ji osadil nejvýkonnějšími mobilními procesory současnosti, které mají být oproti androidí konkurenci zhruba o 50 % rychlejší. Přestože se mohou zdát tato slova jako přehnaně optimistická, rychlostí testy ukazují, že nemusí být daleko od pravdy. O jeden velmi povedený se postaral kanál PhoneBuff, jehož testovací mechanismus lze považovat za jeden nejlepší, který lze na YouTube nalézt. Na výsledky se můžete podívat níže.

Jak jste mohli ve videu výše sami vidět, nový iPhone 13 Pro Max porazil svého největšího konkurenta ve formě Samsungu Galaxy S21 Ultra (tedy nejvýkonnější smartphone od Samsungu současnosti) a to jak v testu spočívající v otevírání dosud nespuštěných aplikací, tak i v testu aplikací spuštěných na RAM, avšak minimalizovaných. V prvním testu utekl iPhone 13 Pro Max konkurenčnímu Samsungu o 7 sekund, ve druhém pak o 2 sekundy, což sice nemusí být na první pohled vyloženě okouzlující výsledky, je však potřeba brát v potaz to, že na iPhonech ještě nemusí být aplikace zcela přizpůsobené novému hardwaru a tedy může být jejich spouštění pomalejší než je možné. Na druhou stranu je ale třeba říci i to, že se iPhone měří s telefonem, který si svou premiéru odbyl už na jaře letošního roku a který se další generace dočká tedy relativně brzy. Srovnání je proto třeba brát s patřičnou rezervou a vzít si z něj spíš to, že jsou oba telefony setsakramentsky rychlé.