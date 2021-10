Podívejte se na fotky vesmíru z iPhonu během letu SpaceX Inspiration4

Mise SpaceX Inspiration4, jež odstartovala 16. září, byla soukromou misí kosmické lodi Crew Dragon od společnosti SpaceX, která trvala celkem tři dny. Posádku tvořili velitel Jared Isaacman, pilotka Sian Proctor, zdravotnice Hayley Arceneaux a letový specialista Christopher Sembroski. Šlo o první vesmírnou misi, která byla absolvována bez profesionálního astronauta. Mise dosáhla nízké oběžné dráhy Země, přičemž konkrétně šlo o výšku 585 km.

A účel letu? Misi zaplatil právě velitel Jared Isaacman, a to za účelem charitativní sbírky pro dětskou výzkumnou nemocnici St. Jude. Ve vesmíru také proběhlo několik zdravotnických experimentů, které spočívaly ve zkoumání dopadů letu do vesmíru na lidské zdraví, k čemuž pomáhaly i jablečné produkty. Jako příklad lze uvést Apple Watch Series 6 a funkce EKG. Šlo skutečně o unikátní misi. Kosmická loď dostala do vínku třívrstvou průhlednou kupoli, která cestujícím umožnila perfektní výhled. To bylo výbornou příležitostí pro pořizování fotografií. Ačkoli měla posádka na palubě profesionální fotoaparát, spousta fotografií a videí byla pořízena iPhonem 12 Pro. Na skvělé záběry se můžete podívat v odkazech pod tímto odstavcem. Ačkoli uznáme, že záběry z profesionální techniky by byly působivější, i tak se jedná o dechberoucí záběry. Zajímá-li vás mise Inspiration4 více, na Netflixu můžete zhlédnout pětidílný seriál Odpočítávání: Vesmírná mise Inspiration4.

Amazing that an iPhone can take a shot like this. I really love the nosecone in the picture. pic.twitter.com/sz1UVx3pUE — Jared Isaacman (@rookisaacman) October 3, 2021

Cool video from 🐉 cupola w/ xenomorph. In hindsight, it wasn’t worth the trouble of repacking the alien and probably took away from the video… but the view is pretty incredible and my kids will like the 👽

Shot from: iPhone. pic.twitter.com/OB0KTIlv0y — Jared Isaacman (@rookisaacman) September 24, 2021