3 hry a aplikace pro watchOS, které dnes získáte zdarma nebo se slevou (5. 10. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry pro watchOS, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se ale může stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jestliže hledáte nějaké alternativní řešení za nativní aplikaci Počasí, tak byste rozhodně neměli přehlédnout velice oblíbený program Weather Gods. Tento nástroj vám totiž taktéž dokáže poskytnout detailní informace o samotné předpovědi počasí, což navíc doplňuje elegantním uživatelským prostředím.

Fotogalerie Aplikace se slevou-Weather Gods 1 Aplikace se slevou-Weather Gods 2 Aplikace se slevou-Weather Gods 3 Aplikace se slevou-Weather Gods 4 +2 Fotek Aplikace se slevou-Weather Gods 5 Vstoupit do galerie

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Stažením aplikace thankful se přidáte do skupiny více než padesáti tisíc uživatelů, kteří si mezi sebou sdílí různé momenty, za které jsou vděčni. Díky tomu dokáže program fungovat i jakožto osobní motivátor a zároveň můžete sdílet i své vlastní příběhy. Pokud byste ale nechtěli něco sdílet, můžete si pocity zapisovat i do osobního deníčku.

Fotogalerie Aplikace se slevou-thankful 1 Aplikace se slevou-thankful 4 Aplikace se slevou-thankful 3 Aplikace se slevou-thankful 2 Vstoupit do galerie

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Jestliže hledáte nějaké praktické řešení, které by vám pomohlo s kontrolou vašich financí, zbystřete. Do akce opět zamířila velice populární aplikace Money Pro: Personal Finance AR, do které si budete zapisovat všechny vaše výdaje a příjmy, budete pracovat s rozpočtem a naučíte se tak šetřit.