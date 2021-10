Jak Steve Jobs neotřele demonstroval před novináři odolnost prvního iPhonu

Zítra uplyne smutných 10 let od chvíle, kdy svět opustil jeden z největších vizionářů všech dob. Řeč není samozřejmě o nikom jiném, než o Stevu Jobsovi, který zemřel po dlouhé nemoci 5. října 2011 v kalifornském Palo Alto. Asi vás proto nepřekvapí, že se v souvislosti s tímto smutným výročím začínají jako již tradičně objevovat různé vzpomínky na tohoto velikána, kterými si jej svět připomíná. O jednu zajímavou se podělil před pár hodinami i technologický reportér portálu CNET Roger Cheng.

Jelikož se Roger ve světě technologií pochybuje již mnoho let, se Stevem Jobsem se nejedno osobně setkal. Jedno ze setkání proběhlo i po představení prvního iPhonu v roce 2007 a to konkrétně na ředitelství The Wall Street Journal v New Yorku, ve kterém Roger dříve působil. Jobs tehdy ředitelství navštívil proto, aby malé skupince novinářů včetně něj ukázal iPhone 2G naživo a to co nejpodrobněji. Po relativně dlouhé prezentaci přišla dle Rogera chvíle na dotazy novinářů, přičemž jeden z nich se točil kolem odolnosti novinky. Když si jej Jobs vyslechl, bez váhání hodil s telefonem do středu místnosti.

Jednání Jobse bylo pro novináře v místnosti poměrně překvapivé, přestože byl už tehdy svým impulzivním jednáním pověstný. V místnosti proto po dobu letu zavládlo hrobové ticho, které skončilo až po dopadu iPhonu na podlahu krytou kobercem. A výsledek? Telefon obstál bez jakéhokoliv poškození a Jobs tak svým husarským kouskem, který nemohl být vzhledem k nahodilé otázce absolutně promyšlený, potvrdil velmi slušnou odolnost jeho novinky.