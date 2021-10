Dodací doba iPhonů 13 Pro (Max) strmě roste. Čeká se na ně minimálně měsíc

Zaujaly vás letošní iPhony 13 Pro (Max), ale ještě jste se nerozhoupali k jejich objednání? Pak pro vás máme špatnou zprávu. Kvůli vašemu váhání vás totiž čeká minimálně měsíc dlouhé čekání na dodávku telefonu. Novinek je totiž stejně jako v předešlých letech extrémní nedostatek, od čehož se odvíjí právě dlouhé dodací doby.

S trochou nadsázky se dá říci, že s dlouhým čekání na novinku musel počítat každý, kdo po ní nesáhl doslova pár vteřin po startu jejích předobjednávek. Krátce po jejich spuštění totiž už jak Apple, tak i prodejci hlásili nebývalý zájem o novinky, s čímž šlo ruku v ruce právě i protažení její dodací doby ze dnů na týdny. Ani po více než týdnu po startu prodejů se však situace nelepší, ba naopak. Prodlužující dodací doby totiž hlásí čím dál více prodejců a i samotný web Applu vás nyní u veškerých úložných i barevných konfigurací iPhonů 13 Pro a 13 Pro Max upozorní na to, že si na telefon počkáte minimálně do 3. listopadu, maximálně pak do 10. listopadu. Poměrně zajímavé je pak to, že je úplně jedno, zda sáhnete po základní 128GB variantě, nebo po obří 1TB, která by měla být logicky vzhledem k její ceně méně žádaná. Tato skutečnost tak de facto potvrzuje zprávy z dřívějška o tom, že se Apple potýká s výrobou komponentu, který je stejný ve všech modelech – konkrétně fotomodulu.

Nutno podotknout, že dlouhé dodací doby nových iPhonů řady Pro naznačoval při posledním oznámení finančních výsledků i samotný Apple ústy svého šéfa Tima Cooka, který se nechal slyšet, že se právě problémy s výrobou mohou dostavit. Tehdy nicméně nepočítal s tím, že budou zapříčiněny komponenty, ale spíše globální výrobní krizí související s koronavirem v kombinaci s novými energetickými regulacemi v Číně, které výrobu přibržďují. Ať už se však na dodávkách podepisuje cokoliv, jedno je jisté – pokud chcete nový iPhone zajistit například pod vánoční stromeček, je nyní ideální čas k objednání.