V této zemi zakoupíte i nadále iPhone 13 se sluchátky v balení

Štve vás, že už Apple nepřidává do balení iPhonů sluchátka? Pak si udělejte výlet do Francie. Právě v té je totiž jako v jediné zemi na světě “v balení“ iPhonů stále naleznete. Ptáte se, proč je v předešlé větě “v balení” v uvozovkách? Odpověď je jednoduchá. O standardní balení iPhonu se totiž tak úplně nejedná.

Francouzské zákony zavedené kvůli vyzařování radiofrekvenční energie nařizují výrobcům elektroniky sluchátka k jejich produktům i nadále přibalovat, čímž. se má eliminovat potenciální poškození mozku právě absorpcí radiofrekvenční energie. Nedodržení tohoto zákona se pak rovná nemožnosti prodejů produktu na francouzském trhu, což si Apple samozřejmě nemůže dovolit. Na druhou stranu se mu však nechce kvůli jednomu státu předělávat design jeho krabičky a proto stejně jako v loňském roce nasadil ve Francii šalamounské řešení. Krabičku iPhonu totiž balí při prodeji ještě do jedné kartónové krabice, na jejímž spodku naleznete právě EarPods s Lightning konektorem. Přestože se nejedná o designový skvost, splní tak Apple francouzské zákony relativně levnou cestou bez větších komplikací.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Je otázkou, zda nebude k podobnému kroku, byť s nabíječkou, sáhnout v budoucnu v Brazílii. Tamní spotřebitelské organizace se totiž dlouhodobě nad její absencí v balení telefonu bouří a vyzývají tamní vládu k zavedení opatření, jenž by měly její vynechávání eliminovat. Pokud se tak stane, což je vcelku pravděpodobné kvůli vlně nevole, kterou absence nabíječek způsobila, bude i zde pro Apple suverénně nejjednodušší cestou využít kartonové balení pro krabičku s iPhonem, do kterého přidá nabíjecí adaptér. Po chuti mu to ale samozřejmě nebude.