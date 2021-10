Čím dál více jablíčkářů si stěžuje na nefunkční Najít u nových MagSafe peněženek

Zdá se, že se v posledních dnech valí na Apple problémy takříkajíc ze všech stran. Kromě obrovského množství nejrůznějších chyb v iOS 15 či kritice za displeje iPadů mini totiž musí nyní řešit další nepříjemnost – konkrétně pofidérní funkčnost nové generace MagSafe peněženek sloužících pro připnutí karet na záda kompatibilních iPhonů.

Hlavní novinkou druhé generace MagSafe peněženek je jejich integrace do služby Najít, díky čemuž se by se tak mělo Applu podařit snížit riziko ztráty po nechtěném odpojení se od zad telefonu. Čím dál více jablíčkářů si však stěžuje na to, že se jim peněženka do Najít absolutně nedaří přidat a tedy neplní to, co od ní očekávali. Problém se přitom týká jak majitelů iPhonů 13, tak i loňských iPhonů 12 s operačním systémem iOS 15. Podle jejich ohlasů se navíc zdá, že si s problémem zatím tak úplně neví rady ani samotný Apple, jelikož jeho podpora měla zákazníkům poradit jen restarty či přeinstalaci telefonů s tím, že o budoucí opravě v softwarovém updatu nezaznělo ani slovo. Pozitivní je nicméně to, že úplná obnova telefonu či jeho přeinstalace přes DFU mnohdy skutečně pomohla, byť se samozřejmě jedná o relativně nepříjemnou záležitost.

Právě vzhledem k tomu, že softwarové “kličky” jsou problémy schopny do jisté míry odstranit se dá počítat s tím, že se jedná o softwarovou záležitost, kterou bude Apple řešit skrze update. Jelikož se však k celé záležitosti zatím nikterak více nevyjádřil, je otázkou, kdy se řešení dočkáme. Pokud si s ním totiž neví rady, je dost dobře možné, že budou jablíčkáře čekat týdny lamentování nad neschopností MagSafe peněženku do Wallet integrovat.