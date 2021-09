iFixit si posvítil na „želé displej“ iPadů mini 6. Co zjistil?

Nové iPady mini 6 vzbuzují ve světě zatím primárně rozporuplné dojmy. Zatímco za design, výkon či kompatibilitu je totiž vychvalován, za výdrž baterie a zejména pak za želé efekt u jeho displeje tvrdě kritizován. V souvislosti se druhým jmenovaným problémem pak Apple přilil před pár hodinami ještě olej do ohně, když se nechal slyšet, že podobné chování displeje je zcela normální. Zda tomu tak je se nyní rozhodli alespoň částečně objasnit odborníci z iFixit, kteří se pustili do rozborky jednoho modelu.

iFixit hned úvodu svého zkoumání uvedl, že takto výrazný želé efekt není v žádném případě u LCD displejů běžný, jak tvrdí samotný Apple, a může za ním tedy něco skutečně stát. Jednou z možností je dle něj jiné uspořádání komponent tabletu v těle v porovnání s iPady Air či Pro, které by mohlo způsobovat pomyslné zpoždění zobrazování, byť to potvrdit v tuto chvíli nelze. Další možností je pak dle iFixit to, že se Apple rozhodl na iPadech mini co nejvíce ušetřit a nasadil u nich jednoduše méně kvalitní panely, které by právě k podobnému efektu mohly vést. Pravdou totiž je, že se LCD skutečně obnovuje po řádcích nebo chcete-li v určitých vlnách a nikoliv souměrně, takže by měl být teoreticky želé efekt vidět na všech stejných typech displejů stejně, což ale evidentně není.

Jelikož Apple svou reakcí na kritiku displeje iPadů mini uživatele spíše naštval než uklidnil, nedá se vyloučit, že se v následujících dnech, týdnech či měsících přeci jen dočkáme z jeho strany pokusu o nápravu – ať už pomocí softwarového updatu, tak skrze svolávací program, kdy by iPady na vlastní náklady opravil či vyměnil. Ve druhém případě by se ale pro něj samozřejmě jednalo o nemalý náklad a je proto jasné, že se k podobnému řešení bude chtít uchýlit až jako k poslední možnosti.