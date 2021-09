Recenze powerbanky Swissten 2v1 6.700 mAh: Nabíjejte iPhone a Apple Watch zároveň

Všemožných powerbanek je na aktuálně na trhu opravdu nespočet. Sáhnout můžete po obyčejné, kterou koupíte za pár stovek, anebo můžete sáhnout po nějaké profesionální, která vás naopak vyjde na několik tisíc korun. Powerbanky se od sebe liší designem, bezpečnostními prvky, kapacitou, dostupnými konektory a účelem jako takovým. Mnoho zarytých jablíčkářů vlastní kromě iPhonu také Apple Watch, což je další zařízení, které je třeba pravidelně – nejčastěji každý den – nabíjet. Co si ale budeme nalhávat, přenášení nabíjecí kolébky s adaptérem pro Apple Watch není úplně pohodlné.

Pokud se například odeberete na nějaký výlet či výšlap, který může trvat více hodin, tak se bez powerbanky prakticky neobejdete. Nejde ani tak o to, abyste mohli při cestě surfovat na internetu. iPhone vám totiž může zachránit život v případě, že se cokoliv stane. Tak stejně umí životy zachraňovat Apple Watch, čehož už jsme byli nespočetněkrát svědky. Rozhodně tedy vůbec není od věci mít veškerá zařízení nabitá. Když vám zrovna nebudou zachraňovat život, tak mimo jiné díky nim můžete alespoň sledovat svou aktivitu. V této recenzi se konkrétně podíváme na perfektní 2v1 víceúčelovou powerbanku od Swisstenu, která se bude líbit opravdu všem jedincům, kteří vlastní iPhone společně s Apple Watch.

Oficiální specifikace

Jak už jste mohli z výše uvedeného popisu zjistit, tak powerbanka od Swisstenu, na kterou se dnes podíváme, dokáže jednoduše nabít jak iPhone, tak i Apple Watch. Avšak zatímco u prakticky všech ostatních powerbanek musíte s sebou nosit kabely, jelikož na těle najdete pouze výstupní USB-A konektory, tak v případě recenzované powerbanky žádný kabel nepotřebujete. Jak iPhone, tak i Apple Watch totiž nabijete přímo – o zpracování si ale řekneme více v další části této recenze. Kapacita naší powerbanky je příjemných 6 700 mAh. Vstupní, tedy nabíjecí konektor, je microUSB 5V/2A, výstupní je poté nabíjecí kolébka pro Apple Watch, která má výkon 5W, dále Lightning s certifikací MFi o výkonu 5W a klasické USB-A, taktéž s výkonem 5W. Maximální výstup je pak stanoven na 10.5W. Powerbanka váží zhruba 160 gramů, rozměry má zhruba 126 × 39 × 26 milimetrů. Na svou kapacitu se tedy rozhodně nejedná o nějakého obra. Cena pak díky našeho slevového kódu (viz níže) spadla z 1 699 Kč na 1 529 Kč.

Balení

Balení recenzované powerbanky se žádným způsobem nevyjímá balení ostatních produktů od Swisstenu, kterých jsme si na našem magazínu představili již opravdu dost. 2v1 powerbanka Swissten se tedy ukrývá v bílé krabici s červenými prvky. Na přední straně je powerbanka vyobrazená v akci, kromě obrázku zde pak najdete základní důležité informace o kapacitě a vlastnostech, společně s potvrzením certifikace MFi. Na boční straně pak najdete další informace, zezadu si pak můžete všimnout krátkého návodu k použití, společně s podrobnými specifikacemi a informacemi o velikosti powerbanky. Jakmile krabici otevřete, tak z ní stačí vytáhnout plastovou přenosku, ve které se samotná powerbanka nachází. Kromě ní se v balení nachází také zhruba metrový nabíjecí microUSB kabel, společně s podrobným návodem k použití.

Zpracování

Co se týče zpracování této powerbanky, tak vás rozhodně překvapí stejně jako mě. Její hlavní část je zhotovena z hliníku, menší část, ve které se nachází nabíjecí kolébka, je pak zhotovena z černého a tvrdého plastu. Tento materiál byl zde zvolen především kvůli tomu, aby nedošlo k poškrábání vašich Apple Watch (či powerbanky), jelikož se při nabíjení musí na powerbanku přímo položit. Na první boční straně, kousek od nabíjecí kolébky, se nachází USB-A výstup, kterým můžete nabít jakékoliv jiné zařízení, a to až maximálním výkonem 5W. Druhá boční strana disponuje vstupním microUSB konektorem, jenž slouží k nabití powerbanky. Na přední straně hliníkové části najdete logo Swisstenu, ze spodní strany specifikace a další informace. Na spodní straně se pak ještě nachází tlačítko, kterým aktivujete stavovou diodu na vrchní straně. Nejvíce zajímavým a od ostatních powerbanek odlišným je v tomto případě krátký Lightning kablík, jenž má zhruba 8 centimetrů. Právě tímto kabelem, který má certifikaci Made For iPhone (MFi) můžete přímo nabít váš jablečný telefon. Jakmile kabel nebudete potřebovat, stačí jej zpětně „zacvaknout“, aby nedošlo k poškození.

Osobní zkušenost

Za mou kariéru už jsem měl v ruce nespočet různý powerbanek, což znamená, že rozhodně mám co srovnávat. Zcela upřímně si myslím, že právě tento typ powerbanek, které kombinují možnost nabití iPhonu, Apple Watch a případě dalšího zařízení, je nejlepší… tedy samozřejmě pokud patříte mezi majitele Apple Watch. Pokud se ocitnete někde mimo elektrickou energii, tak je dosti pravděpodobné, že někdo z vašich blízkých bude mít k dispozici powerbanku pro nabití telefonů. Avšak pravděpodobnost toho, že někdo bude mít nabíjecí kolébku, je opravdu žalostná. S recenzovanou powerbankou tuto kolébku nepotřebujete ani vy, jelikož je přímo součástí powerbanky. Osobně jsem powerbanku testoval po dobu několika týdnů a potvrdilo se to, co jsem očekával. Po stránce funkčnosti nemá powerbanka žádnou chybu – nesetkal jsem se tedy s žádným problémem. Dobrou zprávou je, že při využívání ani nedochází k výraznému zahřívání, čemuž také napomáhá kovová část powerbanky, která zajišťuje lepší odvod tepla. Je pouze nutné počítat s tím, že má powerbanka maximální výstupní výkon 10.5W – přijatelnou klasickou rychlostí tedy nabijete vždy pouze dvě zařízení najednou.

Závěr

Patříte-li stejně jako já mezi majitele iPhonu a Apple Watch a často někam cestujete, tak se vám recenzovaná powerbanka od Swisstenu bude zajisté líbit. Oslovil jsem s ní hned několik mých kamarádů, kteří taktéž vlastní jablečný telefon a hodinky, a dostalo se mi pouze chvály. Jedná se tedy o perfektně zpracovanou powerbanku, kterou si ihned oblíbíte, a to jak díky designu, tak i díky funkčnosti a tomu, že s sebou nebudete muset tahat zbytečné kabely. Často se navíc stává, že kabely někde můžeme zapomenout, což prostě a jednoduše s touto perfektně vymyšlenou powerbankou odpadá. Pokud se rozhodnete udělat si radost, tak můžete powerbanku získat o celých 10 % levněji, což je výrazná sleva.

Slevový kód

