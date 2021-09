Apple: Želé efekt u displejů iPadů mini 6 není chyba, ale vlastnost

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem webu informovali o stížnostech jablíčkářů na displeje iPadů mini 6. Terčem kritiky byl konkrétně “želé efekt”, kdy se jedna polovina displeje posouvala při scrollování rychleji než druhá, kvůli čemuž pak působil displej jako takový jako kdyby byl ze želé. Dnes v noci však přišel Apple s prohlášením, které nejednomu jablíčkáři zřejmě vyrazí dech.

Podívejte se, jak “želé efekt” vypadá:

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.

In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI

— Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2021