Máme téměř vyprodáno, hlásí pořadatelé pražského SWCSummitu, kde vystoupí Wozniak

Tisková zpráva: Pražský Startup World Cup & Summit, k jehož programu se ve středu 6. října připojí také spoluzakladatel Applu Steve Wozniak, je týden před zahájením prakticky vyprodaný. Akce se uskuteční v kulisách šapitó Azyl 78 v pražské Stromovce. Ti, kterým se nepodaří ulovit lístek, však nemusí zoufat. Letošní formát letošní bude s ohledem na přetrvávající pandemii hybridní, takže zájemci můžou vše podstatné sledovat online – včetně vystoupení Wozniaka a celoevropského finále soutěže o nejlepší startup. Díky online vstupence se navíc budou moci zapojit i do mentorských stolů a networkingu s investory. Vstupenky jsou v prodeji na webu swcsummit.com.

Od koho bude možné letos čerpat inspiraci?

Legendu počítačového inženýrství Steva Wozniaka doplní svým vystoupením například světově uznávaná pedagožka a novinářka Esther Wojcicki – často přezdívaná jako „kmotra Silicon Valley“. Esther je autorkou bestselleru o výchově úspěšných lidí a mimo jiné mentorovala i dceru Steva Jobse.

Další zářnou osobností bude Kyle Corbitt. Prezident Y Combinatoru – jednoho z největších startupových inkubátorů na světě – vytvořil něco jako Tinder pro zakladatele startupů. Jeho softwarová aplikace pomáhá svést dohromady ideální startupové společníky.

Do kosmických témat pak diváky zavede Fiammetta Diani – žena, která má v Agentuře Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) na starosti rozvoj trhu.

Vzhledem k přetrvávajícím komplikacím s cestováním se některé osobnosti zapojí na dálku – živým online vstupem. To je i případ Steva Wozniaka i Esther Wojcicki. „Pochopitelně jsme usilovali o to, aby oba mohli přijet do Prahy, ale pandemická situace to nakonec nedovolila. I tak ale bude příležitost vidět ‚Woze‘ naživo opravdu jedinečná. A nepřestáváme doufat, že se nám ho povede přivézt do Prahy příští rok,“ komentuje ředitel SWCSummitu Tomáš Cironis.

Maximum benefitů za symbolickou částku

SWCSummit je jednou z nejzásadnějších startupových událostí pořádaných v České republice. Zlatým hřebem programu už tradičně bývá kontinentální finále největší světové soutěže o nejlepší startup, orámované vystoupeními významných osobností, panelovými debatami a mentorskými stoly. „Navzdory VIP obsahu se snažíme celou akci zpřístupnit co nejvíce lidem. Díky online vstupence se do programu můžou zapojit i lidé zdaleka, nebo ti, kteří se kvůli Covidu ocitnou v karanténě,“ vysvětluje Tomáš Cironis.

Online lístek vyjde na symbolických 533 korun. Svému majiteli však nabízí mnohem víc než jen pasivní sledování. „Chceme i těm účastníkům, kteří nemůžou být na akci fyzicky, zpřístupnit maximum benefitů. Hlavní přidanou hodnotou SWCSummitu bývá navazování kontaktů. Zástupci startupů tu můžou čerpat inspiraci od úspěšných osobností, setkávat se s investory, ke kterým by se jen obtížně dostávali, a učit se od mentorů. Online lístek tak je i vstupenkou do aplikace, kde si člověk může od pátku rezervovat místo u mentorského stolu nebo domluvit si online schůzku s investorem či dalšími klíčovými lidmi z byznysu,“ uzavírá Cironis.

Kompletní program, včetně všech potvrzených spíkrů, panelistů a mentorů, je možné si prohlédnout na webu swcsummit.com.