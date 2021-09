iPhone 13 Pro Max má nejlepší výdrž baterie ze všech klasických smartphonů na světě

Na výdrž baterie iPhonů si jablíčkáři stěžovali v posledních letech tak často, že se Apple dle všeho konečně rozhoupal k řešení. V posledních letech totiž tento aspekt telefonu výrazně vylepšuje, přičemž letos se mu podařil učinit zřejmě největší skok ve výdrži za posledních několik let, ne-li za celou dobu existence iPhonů. Díky větším bateriím a energeticky úspornějším komponentům totiž dokázal výdrž svých novinek dostat na úroveň, která snad už ani nelze kritizovat, což nyní potvrdily i testy youtubera Mrwhosetheboss, který se mimo jiné právě na výdrž smartphonů zaměřuje.

Test youtubera si klade za cíl co nejlépe simulovat podmínky reálného používání, které s sebou přináší spuštění obrovského množství aplikací různého typu přes den. Díky tomu je tak schopen jednak různě zatížit procesor zařízení a RAM paměť, ale taktéž otestovat to, co udělá s baterií neustále rozsvícený displej zobrazující různorodý obsah. Právě neustále rozsvícený displej je pak svým způsobem jedinou nevýhodou testu, jelikož nereflektuje reálné využívání telefonu. V kuse jej totiž takto nevypíná jen málokdo. A na co tedy youtuber přišel? Zejména na to, že iPhone 13 Pro Max vydržel v jeho testu 9 hodin a 52 minut nepřetržitého používání, což znamená nový rekord mezi smartphony. Jen pro zajímavost, Samsung Galaxy S21 Ultra v podobných rozměrech, s 5000 mAh baterií vydržel “jen” 8 hodin a 41 minut, což je téměř čas, na který se dostal 6,1” iPhone 13 Pro. Ten totiž zvládl běžet 8 hodin a 17 minut. Co se pak týče iPhonu 13, ten zvládl 7 hodin a 45 minut, což je o více než dvě hodiny oproti předešlé generaci. Nový iPhone 13 mini pak zvládl 6 hodin a 26 minut, což je o půl hodiny více než kolik zvládá iPhone 12. Na test se můžete podívat níže.

Ptáte-li se na to, jak je možné, že řada Pro letos v testu tak zazářila a proč je 6,1” iPhone 13 Pro lepší než iPhone 13, i když má menší baterii, odpověď je vcelku jednoduchá. Na výdrže baterie se dle všeho výrazně podepisuje variabilní obnovovací frekvence displeje, která se pohybuje mezi 10 a 120 Hz. Jakmile je obsah statický, displej sníží obnovovací frekvence jen na 10 Hz, čímž výrazně šetří baterii, protože obraz na sobě obnovuje méně často. iPhony 13 a 13 mini nicméně disponují jen fixní 60 Hz frekvencí, která spotřebovává v případě zobrazování statického obsahu stejné množství energie jako když zobrazuje obsah pohyblivý.