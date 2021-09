5 filmů na iTunes, které tento víkend pořídíte výhodněji (25. 9. 2021 – 26. 9. 2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Odvážná Vaiana

Walt Disney Animation Studios uvádí dobrodružný film Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa o dospívající dívce, která se vydává na nebezpečnou plavbu přes tichomořský oceán, aby zachránila svůj lid. Během cesty se Vaiana (v českém znění Michaela Tomešová) setkává s kdysi mocným polobohem Mauim (v českém znění Martin Zounar), který jí pomůže stát se zkušenou mořeplavkyní. Společně se plaví na konec světa a zažívají nebezpečná a úžasná dobrodružství, mezi kterými nechybí ani setkání s malými či obřími mořskými příšerami. Na konci cesty Vaiana splní úkol svých předků a najde to, co vždycky hledala: sama sebe.

Toy Story 4: Příběh hraček

Hadrový kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Pak si však Bonnie přinesla ze školy domů hračku z plastové vidličky, které říká Vidlík. Vidlík si myslí, že patří do koše a Woody mu musí vysvětlit, co to znamená být hračkou. Prožijí spolu výlet plný dobrodružství s ostatními hračkami a setkání se starou kamarádkou Pastýřkou, která Woodymu ukáže docela nový velký svět.

12 opic

V roce 1996 došlo ke katastrofě, kdy zhoubné viry vyhubily devadesát devět procent lidstva. Ti, kteří přežili, se ukryli v podzemí. Příběh samotný začíná roku 2035, kdy se vědci pokouší pomocí stroje času proniknout do minulosti a katastrofě zabránit. Jedním z dobrovolníků je vězeň James Cole, který se po nepříliš přesné cestě do minulosti ocitne v roce 1990. Je zadržen policií a skončí v blázinci, když se pokouší lékařské komisi vysvětlit, že je z budoucnosti. Jeho úkolem je vypátrat něco o skupině ekologických teroristů, která si říká 12 opic a pravděpodobně zavinila vypuštění smrtících virů. Po svém návratu vysvětlí vědcům, že ho poslali do špatné doby, a okamžitě nastoupí další cestu. Nakrátko se ocitne v zákopech první světové války, kde je raněn do nohy, a pak se přenese do roku 1996. Opět se setká s doktorkou Railyovou. Unese ji a společně s ní pokračuje v pátrání po 12 opicích.

Zakladatel

Skutečný příběh muže, který byl ztělesněním amerického snu a vybudoval nejznámější síť rychlého občerstvení na světě. V roce 1954 dostal Ray Kroc (Michael Keaton) objednávku na 6 mixérů na výrobu oblíbených mléčných šejků od bratrů McDonaldových, kteří provozovali malou restauraci s hamburgery v jižní Kalifornii. Toto neobvykle velké množství ho okamžitě zaujalo a rozhodl se, že dodávku vyřídí osobně. Od tohoto momentu se začala psát historie obrovského impéria McDonald, do kterého dnes patří neuvěřitelných 35.000 poboček po celém světě.

Invaze

Ve sci-fi thrilleru „The Invasion“ decimuje lidstvo zákeřná epidemie měnící lidské chování. Když psychiatrička z Washingtonu, D.C. odhalí mimozemský původ epidemie, musí bojovat, aby ochránila svého syna, který možná ukrývá klíč k zastavení stupňující se invaze. V tomto strhujícím thrilleru z produkce Joela Silvera dále hrají Daniel Craig, Jeremy Northam a Jeffrey Wright.

