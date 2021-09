Unboxing a první dojmy z iPadu 9. generace v podání LsA

Dnešek je pro fanoušky Applu velkým dnem. Začínají se totiž prodávat nedávno představené produkty v podobě iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max. Ačkoli většinu zajímají právě nové iPhony, dnes již první uživatelé dostali do svých rukou iPad mini a klasický iPad. Poslední jmenovaný přichází s již 9. generací. Pokud se pohlížíte po novém tabletu, jste „zaškatulkovaní“ v systému Applu a stačí vám naprosto základní model, je pravděpodobně iPad 9. generace pro vás tou správnou volbou. Od svého předchůdce, ač se to nemusí na první pohled zdát, se v mnohém liší. Má nový design, jenž dává vzpomenout na iPad Air 3. generace, a výkonnější čip Apple A13. Tablet se mi dnes dostal do rukou a dovolte mi, abych vám přednesl první dojmy z této horké novinky.

Obsah balení

Kdo kdy rozbaloval nějaký iPad, nebude ničím překvapen. Nová „devítka“ vám dorazí v bílé krabici potažené fólií. Ačkoli jste tento způsob zabalení viděli mockrát, vždy budete mít při rozbalování nového produktu zvláštní příjemný pocit. Jelikož je fólie opravdu těsná, doporučuji k otevření nůž. Po odklopení víka uvidíte iPad v obalu, jehož odstraňování je vždy na nových produktech to nejlepší. Zde ještě Apple nerazí tak svérázný ekologický postoj. V balení iPadu tedy kromě samotného tabletu, manuálu a Lightning kabelu naleznete také USB-C adaptér s výkonem 20W. Takový adaptér je téměř nutností, jelikož pokud hodláte iPad nabíjet klasickou 5W nabíječkou a ještě ho u tohoto procesu používat, máte zábavu na celý den.

Technické specifikace

Již jsem nakousl, že iPad se od předchozí generace liší o něco menšími rámečky. V duchu čísel iPad 9. generace je 250,6 mm vysoký, 174,1 mm široký a hluboký pouze 7,5 mm. Jeho hmotnost je 487 gramů ve Wi-Fi verzi a 498 gramů ve Wi-Fi + Cellular. Nalezneme zde „klasické tělo“ s 10,2″ displejem s okraji, na jehož spodní části si všimnete ikonického Home Buttonu s technologií Touch ID. Pokud se podrobněji podíváme na Multi-Touch displej s LED podsvícením a technologií IPS, jeho rozlišení je 2160 x 1620 pixelů (264 ppi). Displej rovněž disponuje technologií True Tone a podporuje Apple Pencil 1. generace. Jas je 500 nitů. Taktéž na něm naleznete oleofobní úpravu proti šmouhám. Příjemným překvapením je přítomnost čipu Apple A13, který oproti minulé generaci nabídne více výkonu při lepší úspoře baterie. Jen připomeňme, že tento čip Apple používal u iPhonů 11 a 11 Pro, a díky němu se může případný nový majitel těšit minimálně na tříletou softwarovou podporu.

Fotoaparát a video

Na zadní straně těla nalezneme 8 MPx širokoúhlý fotoaparát s clonou f/2,4, pětičlenným objektivem, až 5x digitálním zoomem a HDR. Pokud jde o nahrávání videa, nabídne tento iPad 1080p HD video při 25 fps nebo 30 fps, 720p HD video při 30 fps, 3× zoom při nahrávání videa, zpomalené video v rozlišení 720p při 120 fps, Vylepšení se dočkala i přední Facetime HD kamera, která nyní disponuje 12MP ultraširokoúhlým fotoaparátem se 122° zorným polem a clonou ƒ/2,4. Také zde máme HDR pro fotky, 1080p HD video při 25 fps, 30 fps nebo 60 fps. Technické specifikace jsou ovšem jedna věc. Na fotografie a videa se podrobněji zaměříme až v recenzi. Po vzoru minulých let se ale nedá očekávat kdoví co, což ostatně od základního iPadu ani nelze požadovat. S nejvyšší pravděpodobností tak nadále budete fotit svým iPhonem.

První dojmy

První kroky s novým iPadem samozřejmě vedly k odstranění fólie a zapnutí. Samozřejmě je třeba provést nezbytné úkony po zapnutí nového jablečného zařízení a naskenovat Touch ID. Na něj se obzvláště těším, jelikož poslední roky jsem „přesedlal“ na Face ID. Na novém iPadu si samozřejmě všimnete svěžejšího designu, který ovšem nikterak nevystupuje ze zaběhlých kolejí. S iPadem jsem si pohrával pouze pár minut, přičemž jsem zavítal do Safari, otevřel fotoaparát a stáhl pár aplikací. Podrobnější soudy si ovšem ponechám až do samotné recenze, kterou na našem magazínu uvidíte příští týden.

Závěr a cena

Na kolik vás ale horká novinka přijde? Ve variantě 64 GB Wi-Fi verzi 9990 korun. Ve Wi-Fi + Cellular na 13 490 korun. Pokud potřebujete větší úložný prostor, za variantu 256 GB zaplatíte ve Wi-Fi verzi 13 990 korun. Ve Wi-fi + Cellular 17 490 korun. K dispozici je ve stříbrné a vesmírně šedé barvě. Jak se vám nový iPad zamlouvá?

