AirPods Pro nyní pořídíte za nejnižší cenu na trhu

Komerční sdělení: AirPods Pro se řadí mezi jedny z nejoblíbenějších sluchátek na světě. Jestliže navíc i vy zvažujete jejich koupi, tak byste rozhodně neměli promeškat současnou akci našeho partnera Nakousnuto.cz, který přichází s dechberoucí akcí. Tento prvotřídní kousek si díky tomu můžete pořídit za vůbec nejnižší cenu na českém trhu. AirPods Pro jsou totiž k dostání za pouhých 4 690 korun.

Současná akce se vztahuje na zánovní AirPods Pro, které jsou doslova k dostání za hubičku. Ze slovíčka zánovní navíc nemusíte mít žádný strach. I přesto se totiž jedná o zabalená, neaktivovaná a nepoužitá sluchátka s 12měsíční zárukou. Součástí balení jsou mimo AirPodů Pro také náhradní špunty do uší a originální nabíjecí kabel. Co se pak týče schopností, tak produkt dokáže zaujmout především svými technologiemi. Bezesporu největší oblibě se těší režim pro aktivní potlačení okolního hluku, díky čemuž si dokážete v klidu vychutnat oblíbenou muziku či podcast, aniž by vás rušil hluk z okolí. Naopak lze také využít režim propustnosti, jenž do aktuálně přehrávaných skladeb „přimíchává“ zvuk z okolí, což může přijít vhod například při chůzi městem. Za zmínku také stojí čip H1 zajišťující nízkou latenci, bezchybný přenos a snadné přepojování mezi dalšími Apple produkty.

AirPods Pro za nejnižší cenu na trhu zakoupíte zde