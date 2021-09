3 + 1 novinky a vylepšení z iOS 15.1 Beta 1

Pouhý den po vydání první veřejné verze iOS 15 začal Apple testovat její první majoritní update ve formě iOS 15.1. Pokud jste tedy i nadále zapojeni do vývojářského beta testování, update je již pro vás dostupný a vy si tak můžete novinky, které přináší, vyzkoušet. Moc jich však zatím není.

Fotogalerie iOS 15 1 iOS 15 2 iOS 15 3 iOS 15 7iOS 15 +16 Fotek iOS 15 8 iOS 15 9 iOS 15 10 iOS 15 11 iOS 15 12 iOS 15 13 iOS 15 14 iOS 15 15 iOS 15 16 iOS 15 17 iOS 15 18 iOS 15 19 iOS 15 20 iOS 15 21 iOS 15 22 Vstoupit do galerie

1. SharePlay

Hlavní novinkou první bety iOS 15.1 je bezesporu návrat funkce SharePlay, která umožňuje přes FaceTime sledovat s protistranou filmy, poslouchat hudbu nebo jí třeba sdílet svou mobilní obrazovku podobně jako přes TeamViewer. Novinku sice Apple oznámil už v létě na WWDC a testoval jí i v rámci první verze iOS 15, ale krátce před vydáním veřejné verze jí z bet odstranil, jelikož stále obsahovala celou řadu chyb. Je nicméně otázkou, zda v období, kdy nebyl SharePlay uživatelům k dispozici, pracoval Apple na opravách, nebo nechal funkci uležet a nyní se jí v rámci beta testování opět snaží dokončit. S ohledem na to proto nelze říci, zda se dočkáme funkce i ve finální verzi iOS 15.1, nebo bude opět odložena do další verze systému.

2. Bezztrátový zvuk pro HomePod

Uživatelé Apple Music, kteří vlastní HomePody, budou mít od iOS 15.1 a HomePod OS 15.1 důvod k radosti. Systém totiž přináší podporu Apple Music Lossless Audio, tedy bezztrátového audia, Dolby Atmos a prostorového zvuku.

3. Úprava ikony

Třetím drobným, byť viditelným upgradem, je změna ikony pro oznámení hovorů, kterou naleznete v Nastavení, konkrétně pak v sekci telefony. Tu Apple v iOS 15.1 předělal tak, aby lépe ladil k jeho mírně upravenému zmodernizovanému designu.

4. Integrace očkovacích kartiček do Wallet

Kdybychom žili v USA, zcela určitě bychom o této novince psali jakožto o první a asi i té nejzajímavější v rámci iOS 15.1. Apple totiž v tomto systému přidal podporu očkovacích COVID průkazů do Wallet. Je tu však jeden velký háček. Ty totiž musí být vydané v rámci systému Smart Health Cards, který je využíván jen v USA a to navíc jen v některých státech. V České republice si tedy tento benefit neužijeme, což však ve výsledku až tak vadit nemusí, jelikož cesty, jak dostat očkovací certifikát do Wallet již existují a jsou velmi pohodlné.