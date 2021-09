Podívejte se na první unboxing iPhonu 13 Pro Max

Ačkoliv končí informační embargo okolo nové generace iPhonů 13 oficiálně až dnes v podvečer, na internetu se přesto objevilo první video zachycující unboxing novinky spolu s pohledem na její tělo. Rozbalen byl konkrétně iPhone 13 Pro Max ve zlaté barvě a to asijským youtuberem, kterému jej však Apple zcela určitě oficiálně nepůjčil.

Jak můžete sami na videu výše vidět, zatímco krabička se z hlediska designu oproti předešlým generacím prakticky neliší, jelikož je u řady Pro opět černá s vyobrazenými zády telefonu na její horní straně, v případě obalových materiálů jsme se dočkali malé revoluce. Apple už totiž krabičky nebalí do průhledné plastové fólie, která je měla chránit před poničením, ale i rozbalením někým neoprávněným, nýbrž je na zadní straně jen přelepuje drobnou přetrhnutelnou nálepkou a to s cílem ochrany přírody.

Co se pak týče telefonu jako takového, video o něm ve výsledku nic nového neprozrazuje. Všimnout si na něm lze například masivního zadního fotomodulu, který oproti loňsku výrazně vyrostl a který je de facto i jedinou příčinou, proč nebudou kryty loňských iPhonů sedět na letošních modelech. Na další podrobnosti o telefonech si budeme nicméně muset počkat až do dnešního podvečera, kdy budou v prvních recenzích rozebrány podrobněji. Snad tedy budou stát za to.