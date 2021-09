Apple vydal watchOS 8 pro veřejnost. Co je nového?

watchOS 8 pro veřejnost je konečně tu. Vlastníte-li tedy kompatibilní Apple Watch, v tuto chvíli byste již měli mít možnost update stáhnout. Jak na to, na co jej lze nainstalovat a co vše přináší se dozvíte v následujících řádících.

watchOS 8 instalace

Instalaci watchOS 8 provedete zcela standardní cestou, na kterou jste zvyklí i při instalaci menších verzí. To jinými slovy znamená aktualizaci buď přes aplikaci Watch na spárovaném iPhonu, kde stačí navštívit Obecné – Aktualizace softwaru a zároveň mít hodinky připojené k nabíječce a mít je alespoň z 50 % nabité. iPhone musí být samozřejmě připojen k WiFi. Druhou možností je pak navštívit Nastavení přímo na Apple Watch a tam jít přes Obecné – Aktualizace softwaru. I zde platí nutnost připojení na nabíječce a nabití alespoň z 50 % a i zde je nutné připojení k WiFi.

watchOS 8 kompatibilita

Operační systém watchOS 8 bude dostupný na těchto modelech Apple Watch, a vyžaduje zároveň iPhone 6S nebo novější s iOS 15 nebo novějším:

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

V seznamu záměrně chybí nové Apple Watch Series 8, které dorazí již s předinstalovaným watchOS 8.

watchOS 8 novinky

watchOS 8 vám přináší nové způsoby, jak zůstat zdraví, aktivní a ve spojení s ostatními. Přepracovaná aplikace Fotky vám připomene vaše nejcennější vzpomínky a nová aplikace Mindfulness a nové typy cvičení taj-či a pilates vám pomůžou vést zdravý a fit život. A aktualizace aplikací Peněženka a Domov vám umožní jednoduchý a pohodlný přístup do domu, auta i na místa, která rádi navštěvujete.

Ciferníky

Ciferník Portréty využívá segmentační data z portrétních fotek pořízených iPhonem k vytvoření působivého vícevrstvého ciferníku (Apple Watch Series 4 a novější)

Ciferník Světový čas umožňuje sledovat čas ve 24 různých časových pásmech najednou (Apple Watch Series 4 a novější)

Domácnost

U horního okraje obrazovky aplikace Domácnost se teď zobrazuje stav a ovládací prvky příslušenství

V rychlých zobrazeních zjistíte, zda jsou vaše příslušenství zapnutá, mají vybitou baterii nebo vyžadují aktualizaci softwaru

Příslušenství a scény se dynamicky zobrazují podle denní doby a frekvence používání

V zobrazení vyhrazeném pro kamery vidíte všechny dostupné pohledy kamer v HomeKitu na jednom místě a můžete si nastavit jejich poměr stran

Sekce oblíbených položek umožňuje přístup ke scénám a příslušenství, které používáte nejčastěji

Peněženka

S domovními klíči můžete odemykat podporované domovní nebo bytové zámky jedním klepnutím

Hotelové klíče umožňují klepnutím odemykat pokoje ve spolupracujících hotelech

Klíče od kanceláří umožňují klepnutím odemykat dveře kanceláří ve spolupracujících firmách

Autoklíče s technologií Ultra Wideband na Apple Watch Series 6 vám pomůžou odemknout, zamknout nebo nastartovat podporované auto, kdykoli budete v jeho dosahu

Funkce dálkového bezklíčového přístupu na vašich autoklíčích umožňují zamykání, odemykání, troubení na klakson, předehřívání kabiny a otvírání kufru auta

Cvičení

Nové přizpůsobené algoritmy v aplikaci Cvičení pro taj-či a pilates umožňují přesné sledování kalorických ukazatelů

Automatická detekce venkovního cyklistického tréninku odešle připomínku ke spuštění aplikace Cvičení a zpětně započítá už zahájené cvičení

Venkovní cyklistické tréninky můžete automaticky pozastavovat a obnovovat

Byla vylepšena přesnost měření kalorií pro venkovní cyklistické tréninky při jízdě na elektrokole

Uživatelé mladší 13 let teď můžou sledovat pěší turistiku s přesnějšími ukazateli

Hlasová zpětná vazba oznamuje milníky tréninku pomocí vestavěného reproduktoru nebo připojeného Bluetooth zařízení

Fitness+

Meditace s průvodcem vám pomůžou meditovat pomocí zvukových relací na Apple Watch a videorelací na iPhonu, iPadu a Apple TV, které vás provedou různými meditačními tématy

Nově jsou k dispozici cvičení pilates – každý týden získáte nový trénink zaměřený na zlepšení síly a ohebnosti

S podporou funkce Obraz v obrazu můžete na iPhonu, iPadu a Apple TV sledovat cvičení a zároveň si prohlížet jiný obsah v kompatibilních aplikacích

Byly přidány rozšířené filtry zaměřené na cvičení jógy, posilování, střed trupu a HIIT, včetně informací o tom, zda je vyžadováno vybavení

Mindfulness

Aplikace Mindfulness obsahuje vylepšené prostředí pro cvičení dýchání a novou relaci Reflexe

Relace dýchání obsahují tipy, které vám pomůžou se fyzicky propojit s cvičením hlubokého dýchání, a novou animaci, která vás relací provede

Relace reflexe vám nabídnou jednoduché tipy, jak se soustředit na své myšlenky, spolu s vizualizací, která vám bude ukazovat ubíhající čas

Spánek

Apple Watch během spánku měří dechovou frekvenci

Dechovou frekvenci během spánku si můžete zkontrolovat v aplikaci Zdraví, kde se také můžete nechat upozorňovat na zjištění nových trendů

Zprávy

K psaní zpráv a odpovědí na zprávy můžete používat rukopis, diktování a emotikony – vše máte k dispozici na jedné obrazovce

Při úpravách nadiktovaného textu můžete posunout zobrazení na požadované místo korunkou Digital Crown

Podpora tagu #obrázky ve Zprávách umožňuje vyhledat GIF nebo vybrat ten, který jste použili minule

Fotky

Přepracovaná aplikace Fotky umožňuje prohlížet a spravovat knihovnu fotek přímo ze zápěstí

Kromě oblíbených fotek se do Apple Watch synchronizují i nejzajímavější vzpomínky a doporučené fotky s denně generovaným novým obsahem

Fotky ze synchronizovaných vzpomínek se zobrazí v mozaikové mřížce, která zvýrazní některé z vašich nejlepších záběrů zvětšením příslušné fotky

Fotky můžete sdílet prostřednictvím Zpráv a Mailu

Najít

Aplikace Najít předměty umožňuje vyhledávat předměty s připojeným AirTagem a kompatibilní produkty od nezávislých výrobců pomocí sítě Najít

Aplikace Najít zařízení vám pomůže najít vaše ztracená zařízení Apple a také zařízení, která vlastní někdo ze skupiny Rodinného sdílení

Upozornění na odloučení v aplikaci Najít dá vědět, když někde zapomenete své zařízení Apple, AirTag nebo kompatibilní předmět od nezávislého výrobce

Počasí

Upozornění na srážky v příští hodině vám dá vědět, kdy začne nebo přestane pršet či sněžit

Oznámení o extrémním počasí vás upozorní na určité události, například tornáda, zimní bouře, bleskové povodně a další

Graf srážek vizuálně znázorňuje intenzitu deště

Další funkce a vylepšení: