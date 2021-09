Samsung se vysmál Applu za displeje jeho nových iPhonů 13 Pro

Vzájemné rýpání mezi konkurenčními firmami – ať už v reklamách nebo třeba prostřednictvím příspěvků na různých sociálních sítích – není v dnešní době ničím neobvyklým. Společnost Samsung má v tomto směru poměrně bohatou historii, a svou příležitost rýpnout si do Applu nepromeškala ani po skončení letošní Keynote. Tentokrát si vzala na paškál vlastnosti displejů nových iPhonů.

Společnost Apple na své včerejší podzimní Keynote oficiálně představila své nové iPhony. Stejně jako loni vydala i letos high-endové modely Pro a Pro Max, které se oproti základním modelům mohou pochlubit například lepšími fotoaparáty. iPhone 13 Pro a 13 Pro Max nabízí ale kromě jiného také ProMotion displeje s variabilní obnovovací frekvencí 120Hz. O tom, že nová generace jablečných smartphonů nabídne displeje s touto vlastností, se spekulovalo již delší dobu – ostatně některé konkurenční značky ji již nabízejí. Mezi výrobce, jejichž smartphony se mohou pochlubit touto obnovovací frekvencí, patří také Samsung, který si přesně z tohoto důvodu do Applu krátce po skončení Keynote patřičně rýpl na svém Twittteru.

We’ve been refreshing at 120Hz for a while now…

— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 14, 2021