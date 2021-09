Mobilní Star Wars: Hunters se poodhaluje v cinematickém traileru

Od oznámení mobilního Star Wars: Hunters v únoru letošního roku jsme o očekávané hře nic moc nového nečekali. První teaser odhalil pouze to, že půjde o bojovku, ve které budou hlavní roli hrát námezdní lovci. Nyní jsme se ale dočkali dalšího nahlédnutí pod pokličku stále vyvíjené hry. Star Wars: Hunters se mihlo během včerejší prezentace Applu a vzápětí se vývojáři ze Zyngy podělili i o nové video představující herní postavy. V něm můžeme vidět snahu vytvořit zajímavé charaktery, které přitáhnou potenciální hráči v podobném stylu jako například velmi úspěšné Overwatch. Nevíme, jestli ukázka představuje všechny dostupné postavy, ale na takové záležitosti brzy zapomenete, když uvidíte ruce trhajícího wookieho Grozze nebo se světelným mečem umně zacházející Rieve.

Díky vývojářskému blogu jsme se navíc dozvěděli, že hra bude patři do žánru arénových bojovek, kde proti sobě v pohledu třetí osoby budou bojovat týmy o čtyřech hráčích. Velkým překvapením je však to, že se příběh hry bude odehrávat v opravdových arénách. Jako novodobí gladiátoři se tak nebudete prohánět po klasických lokacích z Hvězdných válek, ale pouze v prostředích jimi inspirovanými. To vše se pak bude odehrávat v kontextu vesmírné reality show. Z traileru je znát, že se hra nebude brát moc vážně. Uvidíme, jak si s pro Star Wars netradičním zasazením a žánrem vývojáři poradí. Hra by měla vyjít v průběhu příštího roku.