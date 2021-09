Kultovní seriál Kancl dostane na iOS vlastní hru

Americký seriál Kancl, který se po celém světě těší obrovské popularitě a kultovnímu statusu, se podívá na obrazovky mobilních zařízení ve videoherní formě. To dnes oznámila společnost Leaf Mobile Inc. Na projektu bude spolupracovat jejich dceřiná společnost Eastside Games společně s držiteli licence z Universal Games a Digital Platforms. Volba vývojáře není překvapivá, Leaf Mobile Inc. zvládli do videoherní podoby převést již několik oblíbených seriálů, jmenujme například Archera nebo It’s Always Sunny in Philadelphia. Ve všech případech jde o idylické hry, kdy postupným sbíráním různých zdrojů rozšiřujete své možnosti, abyste mohli vydělávat ještě víc. Nově oznámené The Office: Somehow We Manage bude postavené na stejném principu.

Hra bude mířit jak na skalní fanoušky seriálu, tak na hráče Kanclem zcela nepolíbené. Ve hře budete mít za úkol řídit regionální pobočku papírenské společnosti Dunder Mifflin a pomáhat jejímu šéfovi Michaelovi Scottovi s tím, aby vedení společnosti uznalo, že zbytečně neplýtvá penězi na takové množství zaměstnanců. Fanoušci seriálu poznají během hraní legendární situace a hlášky. Díky pečlivému plnění plánů pak můžete kupovat do kanclu nové vybavení a odemykat varianty oblíbených postav. Ostatní hry od vývojářské společnosti se zdají být relativně populární, není tak třeba mít strach, že by se Kancl dočkal nekompetentního zacházení. The Office: Somehow We Manage by mělo do App Storu dorazit ještě během letošního roku.