iPhone 13 a iPhone 13 mini oficiálně odhaleny

iPhone 13 (mini) se před malou chvílí stal po měsících spekulací konečně realitou. Apple jej totiž dle očekávání na své první podzimní Keynote konané v Divadle Steva Jobse a Apple Parku jako takovém odhalil coby nástupce loni představeného iPhonu 12. Ten se mezi uživateli těšil velké oblibě a tak je jasné, že měl Apple u jeho nástupce nastavenou laťku skutečně vysoko. Minimálně z technických specifikací se však zdá, že se mu přeskočit podařila

iPhone 13 novinky

Prakticky bezezbytku se naplnily spekulace, které iPhony 13 předcházely. Na mysli máme například o poznání menší výřez v displeji, který tak nyní působí o poznání méně rušivě než tomu bylo v minulosti a telefony jsou díky tomu elegantnější. Obnovovací frekvence displeje nicméně zůstala u této řady zachována, stejně jako například autentizační systém – návrat Touch ID se tedy nekonal.

iPhony 13 budou dostupné celkem v pěti barevných variantách. Těšit se můžete na černou, modrou, růžovou, bílou a červenou ve verzi PRODUCT(RED). Z hlediska designu se od loňské generace na první pohled liší jen velmi málo. Kromě menšího výřezu je totiž lze od „dvanáctek“ odlišit de facto už jen jiným uspořádáním objektivů ve fotomodulu, které již nejsou umístěny pod sebou, ale úhlopříčně. Objektivy, které jsou opět ve složení širokoúhlý – ultraširokoúhlý, se totiž oproti loňskému roku zvětšily, díky čemuž by měly být schopné snímat o poznání kvalitnější fotky.

Vylepšení se dočkal i displej, který je o 28 % jasnější než tomu bylo v loňském roce. Nabízí tak jas až 800 nitů a až 1200 nitů při HDR. Potěší i podpora P3 či HDR 10.

Vnitřek telefonu Apple kompletně přeskládal. Srdcem iPhonů 13 (mini) je nový čipset Apple A15 Bionic vyrobený 5nm technologií, byť oproti loňskému A14 vylepšenou. Právě díky tomu je tak dle slov Applu suverénně nejrychlejší a nejvýkonnější čipset nejen v historii iPhonů, ale taktéž v historii mobilních telefonů vůbec. V tomto směru nás tak opět čeká ze strany Applu udávání trendů, na které budou androidí výrobci reagovat jen stěží.Pokud vás pak zajímají čísla, co říkáte například na 15 miliard tranzistorů, šestijádrové CPU se 2 výkonnostními a 4 úspornými jádry? Co se týče GPU, to je čtyřjádrové a mělo by být o dobrých 30 % lepší oproti průměrné konkurenci. CPU je pak oproti konkurenci lepší dokonce o 50 %. Podtrženo, sečteno – čipset zvládne za sekundu 15,8 bilionů operací (opravdu – v angličtině zaznělo trilion).

iPhone 13 fotoaparát

Fotoaparát se skládá opět z ultraširokoúhlého a širokoúhlého fotoaparátu, který je úzce spjat s čipsetem A15, díky jehož výkonu je schopen softwarově fotky zlepšovat. Těšit se můžeme například na lepší noční fotky přes noční režim, který je nyní výrazně lepší a stačí mu skutečně nepatrně málo světla.

Co se týče natáčení videa, Apple přidal takzvaný Cinematic mode. Jedná se de facto o portrétní režim ve videu, kdy telefon dokáže dokonale přeostřovat z jednoho předmětu na druhý, což jinými slovy znamená, že pozadí či popředí natáčeného předmětu může být buď rozmazané, nebo ostré. Jedná se tedy o klasickou filmovou vychytávku, kterou asi všichni velmi dobře známe. Vše probíhá automaticky, ale je samozřejmě možné nastavit natáčení i ručně.

iPhone 13 výdrž

Jednou z hlavních devíz iPhonů 13 (mini) je jejich delší výdrž baterie. Applu se totiž podařilo do telefonů „nacpat“ větší akumulátory, které v kombinaci s nasazením mimořádně úsporných komponentů výdrž telefonů prodlužují o 1,5 hodiny v případě iPhonu 13 mini oproti iPhonu 12 mini a o 2,5 hodiny u iPhonu 13 oproti iPhonu 12.

iPhone 13 cena

Nový iPhone 13 a iPhone 13 mini budou dodávány s úložišti 128 GB, 256 GB a 512 GB, přičemž za základ si v USA bude Apple účtovat v případě menší verze 699 dolarů a v případě větší verze 799 dolarů. Oproti loňským iPhonům 12 (mini) tedy novinky nepodražily.