Automobilka Tesla možná brzy přijde se skutečně zajímavou verzí stěračů. Velmi zjednodušeně se dá říct, že jde o laserové stěrače. V elektromobilech Tesla by mohl být systém, jež by detekoval možné nečistoty. Jakmile by byla nějaká nečistota nalezena, byl by na ni nasměrován laserový paprsek kmitající o takové frekvenci, že by jím nečistota byla odstraněna. Zní to parádně, je ale nutné dodat, že se jedná pouze o patent, který nemusí být nikdy použit.