Intel bude v Evropě investovat obrovské peníze. V rozhovoru pro německý zpravodajský portál se nechal slyšet generální ředitel Intelu Pat Gelsinger, že společnost do konce roku oznámí, kde v Evropě vystaví celkem osm závodů na výrobu čipů. Všechny by pak měly stát do roku 2030. Intel má v plánu investovat 80 miliard eur. Necelá třetina by ale měla být kryta dotacemi.